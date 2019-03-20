自由廣場》與衛福部談麻護專科化

◎ 劉時凱

近聞衛福部打算將麻醉護理師（以下簡稱麻護）專科化，對於民眾的麻醉安全有幫助嗎？

在現行體制下，麻護是由各醫院麻醉科自行訓練，目的在協助麻醉醫師執行麻醉，並非獨立執行麻醉。當然也有不肖院所，謊以麻護做為「麻醉師」混淆視聽。

麻護必須與麻醉醫師共同照護病患，才能讓麻醉安全極大化，但目前尚無統一的訓練計畫，而麻醉醫學會實已著手進行麻護訓練醫院的認證與規劃，目的在於保障訓練的完整，以保障病患安全。

現實上，麻醉醫師搭配麻護是完美組合，但部分院所以麻護執行麻醉，卻宣稱有「麻醉醫師」執行麻醉，不僅對病患沒有保障，若不幸事故，還須負擔法律責任，對麻護又何嘗公平？

麻護流失的速度也相當快，離開職場主因不外乎壓力與薪資條件，若想借專科化而提升薪資，實是緣木求魚，因院所初期勢必要求麻護必須通過認證，加諸在原先的壓力下，後果可想而知，而專科化的薪資也非法定加給，後期薪資勢必打回原狀，繞了一大圈，只是換了個名稱，還走了更多人，豈不賠了夫人又折兵？

台灣不缺專科化的訓練和名稱，缺的是專業的管理、給付和尊重。

（作者為中國醫藥大學附設醫院婦幼麻醉科主任）

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