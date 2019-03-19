鏗鏘集》文化災難、信仰迷失

世界宗教會議在台灣召開的前夕，眼睜睜看到一座雕刻在中國河北山壁的巨大滴水觀音像，被中華人民共和國當局以太多人朝拜為由，硬是以爆破方式炸毀了。相對之下，台灣與中國對宗教的政治態度呈現極大反差。

台灣佛教界的釋昭慧法師以「文化浩劫，聖像蒙難！」斥責這種打壓宗教的惡行，但佛道界並無太大的反應。趨附中國的宮廟寺院噤聲無語，仍迷惑於中國共產黨的統戰之中。

無神論的中國共產黨，只信仰共產主義。在中華人民共和國，馬克思、列寧思想和毛主義才是指導，宗教只能應和其專制統治，無法和人民直接對話。

宮廟林立、佛道並行的台灣，許多佛道人士以交流名義奔赴中國，殊不知，中國的統治權力心裡本無信仰心，只是統戰作為的吸納。以中國共產黨的本性，台灣的宮廟佛寺陣頭香火都是必欲除之而後快的迷信，但偏偏許多宮廟佛寺絡繹不絕於中國之途。

看看中國，無神論的中國對待已存有的基督新舊教、佛教…是如何宰制、扭曲的？台灣的宗教界，特別是佛道界，對中國似無戒忌之心。隔岸觀火，以為那是他家他國的事，又以為打著宗教交流的幌子是文化，不是政治。對於在台灣的自由不知珍惜，迷惑於大國版圖之大，人口之眾。

台灣佛道界，尤其是宮廟，崇尚去中國宮廟掛香，無視共產中國是無神論國家、無視被共產中國用來政治統戰。其實台灣的唐山祖先渡過黑水溝來台謀生路，艱難危險的海上旅程常以媽祖為庇佑。在台落地生根，本應護守獨立的出路，但媽祖廟成群結隊到專制、無神論的中國進香進貢，反其道而行。

為宮廟鬥陣爭鋒，競相於中國掛香之途常是混合政商作為之舉。宮廟作為地方勢力，染指政治或被政治染指為黨國專制時代形成的愚民之舉，民主化時代並與選舉互為滲雜，並非都是純粹的信仰。反映在從前的大多趨附中國國民黨黨國，現在的被中國共產黨黨國統戰。

中國共產黨、中華人民共和國怎麼看佛道宮廟？看看一舉炸毀滴水觀音，應會了解，從更多的信仰打壓更可看到統治劣行。從信仰的角度，或從台灣的角度，都應當有更深刻的反思。

（作者李敏勇，詩人）

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