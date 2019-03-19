自由廣場》當台灣農地世界最貴

◎ 魏世昌

有媒體爬梳十二．三萬筆實價登錄交易紀錄，分析二○一二年下半年至二○一八年上半年六年間全國農地交易狀況後，發現全國農地均價在去年達到每公頃四八○三萬元，與二○一○年均價一五○○萬元相比，等於八年暴漲二二○％、約為三．二倍。

又據地產商統計，台灣每公頃農地均價是澳洲的七五○倍、美國的一五七倍、日本的十四倍，連農委會主委陳吉仲也坦承台灣農地世界最貴。

政府在二○○○年修法《農發條例》，開放農地自由買賣、可興建免稅農舍。孰料至今農地被炒作到不亞於建地價格，導致年輕農民買不起地、租不到地。租金也因農舍炒作越來越高，地主甚至寧可賣農地蓋豪華農舍，也不願把農地租給年輕人返鄉務農。

當許多優良農田在待價而沽後耕種面積大量流失，這就不只是農地炒作問題，更攸關農業發展基礎、國家糧食安全及生態保育平衡等大事。

進步國家往往把土地視為基本人權而禁止投機炒作，例如日、荷、德國推行近半世紀的土地儲備制度，由國家買及租賣農地給農民，確保農地農用的公共利益。

政府應該提升執法強度，實際查核農地有沒有真的農用，以及申設者是否真的有務農的事實，遏止炒作歪風，讓農地回歸耕作本質，從事實質的經濟生產活動。

（作者為資訊業工程師，宜蘭縣民）

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