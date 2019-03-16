自由廣場》（青年時評）獨派須破除三個迷思

◎ 朱峻廷

拜讀陳茂雄教授《反併吞才是主流民意》一文，剖析了目前反併吞之所以能成為主流民意的脈絡，筆者認為不僅是民進黨，獨派本身也應在這樣的現實上調整策略。

長期以來，獨派對於敵我的劃分向來清楚，只要不是支持綠營政黨一律為敵，甚或內部也常出現路線之爭，不僅不利於獨派內部的團結，也自我限縮獨派的市場。現在面對天然獨世代，獨派須先破除三個迷思：

第一、台灣已解嚴三十二年，代表目前四十歲以下的族群幾乎沒有被壓迫的經驗，同樣的也缺乏國民黨做為獨裁政黨的認知。選舉已成為台灣人的日常，連國民黨要獲取政權都需要選舉，所以支持國民黨不代表拋棄民主、支持民進黨也不代表就是愛好自由；民主自由對於年輕世代如同空氣一般自然，一味的訴諸自由民主，反而加深年輕人對於執政無能的印象。

第二、中華民國在台灣已七十年，所以中華民國與台灣本身是一體的，況且目前民進黨同樣是進入中華民國的體制執政，就爭取支持者來說，切割華獨與台獨是沒有意義的。作為同樣生活在台灣的共同體，應該要聯合反對中國的滲透與併吞，才能夠保障目前台灣人民獨立自主的生活，而不是被納為中國的一省，成為北京的棋子。

第三、反併吞並不等於消極防禦，當中國同時成為台灣最大的貿易對象與戰爭威脅時，台灣人民沒有增加矛盾的本錢，反併吞作為守護共同生活的最後防線，不分立場可以區別出內部真正傾中賣台的真統派，減內部分裂耗損與統媒見縫插針的機會，以凝聚堅固的台灣共識。

反併吞不僅是二○二○民進黨的救命稻草，也是獨派擴大支持群眾的機會。天然獨起於年輕世代生活背景，回歸生活經驗才能夠打動人心。反併吞不是單純恐中的意識形態，而是台灣人民對於共同未來的盼望。

（作者為醫學生，台南市民）

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