自由廣場》談桃園機場出境大廳的椅子

◎ 羅春宏

日前，貴報刊出陳喬夫先生「台北車站大廳席地而坐亂象」一文，敘及該車站是都市門面，竟不設置椅子，造成不便，讓人誤以為是第三世界的落後國家等，閱後心有戚戚焉。惟台北車站應屬交通部台鐵局所轄，站外才為台北市政府管轄區，其站內設施，應非市府權責，應與柯市長無關，應予澄清。

倒是筆者出入境多次，桃園國際機場出境大廳原設有許多椅子，惟多年前突然發現大廳內座椅已拆除，經詢問，只在周邊有少數長條方柱形石材權充椅子，既不方便，又不好坐。再詢問原因，係避免霸機及其他抗議人員長期占用云云。雖經反映，並無下文。無獨有偶，台北車站亦同，非屬巧合。其未能與時俱進，不斷提升服務品質，反因噎廢食，造成旅客不便，影響國家形象，殊屬不當。

無論先進或落後國家，其候機室均設置許多舒適座椅，以應需求。交通部之該項逼人「席地而坐」或是「罰站」做法，不但影響國家形象，且類同荼毒旅客，尤其對於老人，更屬殘虐！到底主張拆除座椅之決策者為何人？其考慮顯有失當、失衡之情形，有失基本之人道立場，更乏對人性之尊重，實亟待檢討改進，俾能貫徹以客為尊之旨，兼能提升國際形象。

（作者為監察院退休參事，台北市民）

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