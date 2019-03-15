自由廣場》保衛宗教自由 台灣必須「參戰」

◎ 楊曜檜

首屆由亞洲國家與美國共同舉辦的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」十二日於台北順利落幕，川普政府因為特別重視宗教自由，這次差派宗教自由大使布朗貝克（Sam Brownback）來台參與，貝克在會中表示：「宗教自由是人權的基礎，一旦宗教自由得到保障，言論與集會等其他自由也得以發展成長，但中國的現況並非如此，各種破壞宗教的動作，已違反聯合國人權宣言。」他又說：「台灣可作為範例，向中國證明，一個享有宗教自由的社會，並不會對政府產生威脅。」

美國是全球最重視宗教自由的國家，將每年的一月十六日訂為「國家宗教自由日」，歷屆美國總統中，美國總統川普特別重視宗教自由，川普在白宮度過第二個國家祈禱日時，簽署了保障宗教自由的行政命令，並設立「白宮信仰與機會倡議」辦公室，強調宗教信仰在家庭、社區和國家中扮演重要角色。

然而，台灣在中共和世界其他國家正在激烈迫害宗教自由時，卻一直保持沉默，沒有站出來承擔保衛宗教自由的責任和義務。去年，中國從所有網購平台讓《聖經》「被消失」時，蔡政府沒有一個人站出來斥責中國這種打壓宗教自由的作為。早在香港演講時，布朗貝克就質問：「我只想問一個問題，為什麼中國政府害怕《聖經》？我不禁在想，為什麼中國共產黨不相信自己的人民，不允許他們用自己的靈魂選擇自己的道路呢？中國政府似乎在跟信仰打仗，但這是一場他們不會贏的戰爭。」

因此，我在此特別向蔡英文總統呼籲，唯有當台灣站出來承擔保衛宗教自由的責任，和以實際作為保護信仰自由時，才能向國際社會展現台灣和中國明顯的區別。「宗教自由」正是台灣可以拿來和中國做對比的最好人權價值，也唯有當台灣願意和美國一起參與國際社會的宗教自由保衛戰時，台灣更能獲得國際社會的肯定和尊敬。

（作者業行銷，新北市民）

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