社論》中共頒賜「一中原表」，統派如何接旨？

北大台灣研究院長李義虎日前直率挑明，習近平一月二日在「告台灣同胞書」發表四十週年紀念會上對「九二共識」的談話才是原版表述，後來出現的「一中各表」等主張，都是對九二共識表述的扭曲；李義虎指出，「追求一中」和「國家統一」才是對九二共識的完整表述。（美聯社）

蔡英文總統日前召開國家安全會議，提出七項指導綱領，反制習近平年初提出的「一國兩制台灣方案」。國安會在報告中坦率指出，去年九合一選舉結果，讓中國認為近兩年多對台政策成功，預料北京將擴大在台灣的影響力，利用經濟利益來改變及掌控台灣的政治與社會，為加速統一台灣進程營造有利環境。此等作為勢將加劇台灣內部分裂，也有可能導致兩岸在台灣問題上提前攤牌。此一結語真實反映了去年底選舉以來，兩岸形勢的險峻與台灣面臨的各種挑戰。

自小英執政以來，中共即以民進黨政府不承認九二共識為由，中斷兩岸交流，並且加大施壓力道，使得台灣的生存面對日益沉重的外部威脅。尤有甚者，近年台灣經濟因為產業西進而陷入停滯，導致薪資與就業機會無法成長，形成高漲的民怨。而此際台灣已是成熟經濟體，低度成長成為常態，加上「台灣接單、中國生產」的三角貿易盛行，造成廠商獲利、工作機會留在彼岸，台灣無法得到應有的回饋，內需因此疲弱，一般市井小民對於經濟成長普遍無感。而相對於台灣經濟陷入瓶頸，中國經濟在國家資本主義的指引之下，以低營運成本、大幅補貼，及縱容盜版、竊取智財權、強迫技轉、高市場准入門檻等手段，取得了重大進展。於是，中國更在部分政客媒體的美化下，成為台灣經濟翻身的寄望。因此，當中共中斷兩岸交流，減少觀光客來台及對台農產品採購，一股民怨便發洩在小英政府身上，成為去年選舉綠營大敗的主因之一。

其實，指責小英不承認九二共識造成兩岸交流中斷，導致貨出不去、人進不來的困境，由去年出口仍大幅成長看來，根本就是禁不起檢驗的錯誤論述。姑且不論製造業、服務業，即使遭到不斷造謠看衰的農產品外銷，去年亦大幅成長，對中國的出口額同樣創下新高紀錄，何來貨賣不出去之說？然而，事實不敵網路謠言、假訊息，民進黨依然慘敗，其重要緣故，便如國安會所言，中國透過統戰、滲透、網攻、散布假消息等，影響及介入台灣選舉與各項內政，並弱化台灣民眾的主體意識。其中，網攻與散布假消息，在選戰中尤其發揮巨大的破壞作用，使得本土派候選人飽受負面消息攻擊，且因無適當的防範法規與機制，政府相關單位亦缺乏積極作為，乃導致網攻成為沛然大勢，莫能抵擋，網軍所到之處，造成網紅政客竄升，成為新的政治偶像，而本土派政治人物，無論政績、形象如何，皆面臨秋風掃落葉之命運，台灣政治生態與板塊為之丕變。

這是中共第一次不必訴諸赤裸裸的武力恫嚇，而採取不對稱的網路戰爭，即可獲得可觀的戰果，造成的影響乃是對台懷柔統戰的部分，已然精算至如何利用經濟利益來改變及掌控台灣政治與社會，例如利誘地方政府為換取政治性採購、中國觀光客等而支持或屈從中國對台灣的政治主張等。此外，對台的促統立場則更加強硬，不再與藍營政客演出政治雙簧，各吹各的九二共識調子，而是定出中共版的九二共識，使得統一論調定於一尊，再無各自表述的模糊空間。此次中國兩會，北大台灣研究院長李義虎直率挑明，習近平一月二日在「告台灣同胞書」發表四十週年紀念會上對「九二共識」的談話才是原版表述，後來出現的「一中各表」等主張，都是對九二共識表述的扭曲；李義虎指出，「追求一中」和「國家統一」才是對九二共識的完整表述。習近平的談話，可說是對「九二共識」的「原版表述」，可謂「一中原表」。

今年以來，中共對台施展兩手策略︰一是提出「一國兩制台灣方案」，及抹殺一中各表的九二共識欽定版，徹底否定中華民國台灣存在的事實；一是繼續策動強勢的網路攻勢介入台灣政治，此在立委補選與藍營總統大選的太陽之爭中最為明顯。凡此在在顯示，中共之對台策略已由隱性轉為顯性，而藍營在此情勢下，因標舉的一中各表已無法取得中共認證，不再是中共統一道路上的對等合作夥伴，只能是聽命行事的附隨組織。尤其，中共的對台策略已變成以網軍與政經利益扶植特定個人，並且將觸角伸入台灣各角落，因此台灣面臨的國安威脅日益加劇，此際召開國安會議雖說未能掌握最佳時機，但仍不失亡羊補牢的作用。

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