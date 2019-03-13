自由廣場》「酒償險」謀財害命？

◎ 羅俊瑋

立委施義芳於立法院指出，市面保險公司販售「駕駛人受酒類影響附加條款」似有鼓勵酒駕之嫌。主管機關基於現在社會氛圍對酒駕是「零容忍」，已和產險公會討論達成共識，將於今年七月一日起停售「酒償險」。

有號稱精通保險之專家於媒體撰文，認為此項保險只是保險公司謀財害命的商品。而保險業老闆、幫酒駕保險背書的學者、不禁違法保險的官員，對於因受「反正有保險，喝酒開車有理賠」影響而慘死的人，以及眾多消費者都應該鄭重道歉。前揭保險專家所述，或有其堅持，但不准此項保險商品販售，又能對於禁止酒駕有何助益？甚至，酒駕受害人及其家屬之權益應如何處理？

按「酒償險」限於吐氣酒精濃度25mg/L或血液酒精濃度50mg/dL內，才有理賠，若超出上述濃度，即不理賠。且「酒償險」是針對受害「第三人」才理賠，非對酒駕者。其係保障第三受害人之利益，而非鼓勵酒駕。果若此等保險販售係有鼓勵酒駕之效，則似乎眾多保險亦應停售。例如，全民健康保險，被保險人因遭受他人惡意傷害，包含酒駕所致，亦可獲得醫療服務之提供。則是否此亦有鼓勵酒駕之嫌，而應廢止？再則，如強制汽車責任保險，若因酒駕所致被害人之傷害，亦可獲得理賠，則此是否亦應停止販售？

按汽車責任保險制度，應加強車輛使用者之民事責任意識，嚴格執行保險費率按駕駛人之違規及肇事紀錄調整保險費率。就嚴重違規或肇事者，如酒駕，法院應將判決復知產物保險同業公會，使其通知各保險公司，作為調整該等駕駛人保險費之依據。若駕駛人之違規或肇事紀錄累計達一定次數或情節重大，應列為不良駕駛，應以議價方式提高汽車責任保險費。且此等駕駛人為謀生活而必須駕車者，應令其掛用特種顏色車牌或標誌，促使一般民眾注意。甚而，對此類駕駛人除強制汽車責任保險外，並應再要求其投保相當金額之任意責任保險，方得使車禍受害人或其家屬之損害有更完整填補。如此，保險制度之社會規制效果將可大幅顯現。

（作者為中正大學法律系教授）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/