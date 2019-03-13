自由廣場》從鳳梨釋迦談農產品外銷

◎ 陳劍賢

有關農產品外銷，筆者接觸很多台東釋迦青農，綜合青農的意見，誠摯地提供農委會參考。

一、農產品外銷是團隊作戰，不能單打獨鬥：民國六十年代台灣曾有香蕉王國之美譽，當時產銷一元化，香蕉皆透過台灣青果合作社銷往日本，佔日本香蕉進口比例九成以上。但民國九十四年實施輸日香蕉自由化政策後，出口商增加到二十幾家貿易商，惡性競爭，貿易秩序大亂，出口量萎縮，最後被菲律賓蕉取代。就以台東鳳梨釋迦為例，也是靠十幾家貿易商銷往大陸，且多為兼業性的盤商，暗中較勁，投機取巧，致今年春節期間價格大跌，大果一斤才四十五元，不若往年一斤八十五元，價格受制於貿易商，果農有苦難言。因此農產品外銷管道亟需整合，不能分散。

二、各級政府協助建構冷鏈設備，輔導生產端「採後處理」：農產品外銷成功，前端種植也許影響六至七成，最後的三至四成要靠採收處理跟後端運輸的配合。以我國農業技術，比現採的品質我們一定第一，但是到達消費端的產品就變了樣，品質不穩定影響國外巿場的競爭力。就以台東釋迦集貨場為例，分散在各地區，只依靠人工檢果，冷藏設備不足，貿易商到處打游擊，才能拼湊二十呎貨櫃的鳳梨釋迦。再經長途運輸，難以控制適當的溫度，致影響釋迦的新鮮度，甚至裂果。因之政府協助解決集貨場及冷鏈設備實為當務之急。

三、建立台灣水果品牌：政府應嚴格控管品質，積極建立我國水果之品牌，塑造「品牌」就是「品質」的象徵。品牌名稱以「台灣」兩字為名，必要時可以附加產地名稱，如台灣釋迦（台東），台灣香蕉（高雄）等，如此就容易與其他國家的水果做市場區隔。

台灣農地面積不大，無法大規模種植，只有發展精緻農業，以品質取勝。因此改良新品種，研發新技術，控管用藥安全，整合行銷管道，建立國家品牌，形成完整的產業鏈，台灣的水果才能永續發展。

（作者曾任台東縣議會秘書長，現任台東縣體育發展基金會董事長）

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