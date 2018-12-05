一級嘴砲》農產冷鏈的完成型－JA遠洲中央

從育苗到出貨，農協一手包辦。高度的自動化育苗，高度的自動化選別包裝，藉由更高的良率、更低的成本、更高的品管水準，讓自家的白蔥能在市場上佔有一席之地，這些設備都相當的前瞻和先進，況且都是16年前的建設，不得不佩服當年設計者的規劃和遠見。

一級嘴砲技術士

「你真的要進去看嗎？一般人進去看完都會哭著跑出來喔！」

JA遠州中央的人這麼說著，此時的我心想：世界最前端的荷蘭設備我都看過，一個地區型的農協是有什麼好流淚的？但真的正如農協所言，我有史以來第一次哭著跑出場區，大蔥的集貨場。

JA遠州中央（農業協同組合）位於日本靜岡縣磐田市，主力農產品為海老芋、白蔥，另有青江菜、草莓、柑橘、番茄、網紋瓜等設施蔬果。最有名的是白蔥，又白又大根的白蔥，每年12月到隔年3月為白蔥的產期，這些蔥經過機器去皮、截切後，以3公斤為一箱。裝箱的蔥經過傳送帶，由機械手臂夾取堆置在棧板上，經運輸軌道送入真空預冷，隨後堆置於立體式的自動化倉庫，或是由空調車輛運送至全國各地。最令人飆淚的就是在這裡，青蔥和洋蔥一樣，汁液具有一定的刺激性，集貨場內就像是瀰漫著催淚瓦斯，一般人進場很難不落淚。

JA遠州中央的集貨場完工於2003年，設施面積為0.86公頃，在當年就已經規劃相當程度的自動化設備，例如自動化紙箱成型機、自動化封箱機、自動化白蔥脫皮機、自動化選別機（原為機械選別，2012年時全面更換為CCD影像選別）。場內物流方面設有箱選別傳送帶，可辨識紙箱的條碼並運送至不同的作業區塊。機械手臂，將裝箱的蔬果依序夾取並堆疊在棧板上。自動化搬運台車，將集貨的棧板運輸至真空預冷和立體冷藏庫。

流水線作業早已是日本農業的常態。（圖：作者提供）

自動化立體式冷藏庫。（圖：作者提供）

比集貨場更早落成，JA遠州中央的白蔥育苗場在2002年啟用，占地0.37公頃，自動化程度也是相當驚人，環控型溫室內設有自動化植苗設備、自動化搬運台車、自動盤床，自動灑水系統、無人噴藥車等。到了田裡，用的是自走式的蔥苗定植機，不再是以往的人工插苗，節省人力也大幅度提高作業效率。蔥苗定植機共有6台，平常是農協負責維護，育苗、定植、採收等工作皆由農協來包辦。

JA遠州中央的白蔥作業流程。（圖：作者提供）

從育苗到出貨，農協一手包辦。高度的自動化育苗，高度的自動化選別包裝，藉由更高的良率、更低的成本、更高的品管水準，讓自家的白蔥能在市場上佔有一席之地。

「這些都是老古董了」

JA遠州中央的人一直把這話掛在嘴上，但對我而言，若是對比台灣，這些設備都相當的前瞻和先進，況且這些都是16年前的建設，你不得不佩服當年設計者的規劃和遠見。

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