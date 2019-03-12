鏗鏘集》冷眼看政局，側目觀亂勢

二○一八年九合一地方選舉的政治亂象並未平息下來，不只在幾席立委補選的情勢延燒，更延伸到二○二○年總統選舉及國會改選。台灣的民主、自由發展之路囿於國家主體性未真正形成，危機重重。

中華人民共和國似乎看準了狼扮羊的策略有效，頻頻在門外對門內的羊兒們砰砰砰請開門。有些羊兒看不見狼，被叫聲迷惑了，而有些羊兒其實曾經也是狼，狼性被喚出來了，一直慫恿著開門。從反共到投共，殖民性政權的惡質性在此。

二○一六年，從「中國國民黨不倒，台灣不會好！」的順口溜幾乎應聲全倒的中國國民黨政權，沒有樹倒猢猻散，二○一八年九合一地方選舉的反撲反而重挫民進黨。戒嚴統治長期化的結構性宰制力量，不容小視。政治的義和利糾葛不清，台灣國家重建和社會改造之路並非坦途。

全面執政的民進黨，破口出在柯文哲，原應合流之力分化了。柯在二○一六年當選台北市長後，並未與禮讓、協助他當選的民進黨結盟，似乎看準了民進黨內部的權力矛盾，也受頗多慫恿影響，以新潮流為政敵，借力使力進行對民進黨政權的瓦解。禍起蕭牆，常聽見的是執政了，但不對我好，像從前中國國民黨政客們以吃香喝辣輪不到自己而作踐自己的團體。一路以來，就是如此，看看許多變成嘴砲政治的政治評論員，有多少是背反自己昔日政治主張的。不是一籮筐嗎？

如果柯文哲走在政治改革更積極方向，甚至比民進黨更民主、更進步的道路，民進黨並非不可替代，但形勢並非如此。柯製造的破口又製造了一個韓國瑜。是否中國國民黨破口猶未可知，但北柯南韓竟然從北南呼應，平分秋色到賞味期逐漸從柯轉韓。台灣政治之無厘頭，不要說其他國家，連台灣人自己都歹勢。柯自恃聰明，怕反被聰明誤，成為罪人。

一項以蔡英文、柯文哲、韓國瑜比較總統選舉的民調支持率，竟反過來呈３、２、１之比。柯以為獨當一面，事實並非如此。柯以為可以取民進黨蔡英文代之，可能只落得拱手讓給韓國瑜，成就他不屑的黨國餘孽。讓台灣不會好的中國國民黨要把台灣帶向哪裡？有民主、自由的人們眼睜睜看自己的國度被瓦解，還拍手！韓國瑜甚至不完全是中國國民黨。

政治亂勢，首要檢討反省的當然是民進黨，不盡形成脈絡的權力世代，不像系譜傳承，更像積木堆砌。完全執政的蔡英文政府，何以致此？但看台灣自己，從威權獨裁專制走過來，竟不珍惜自己國度民主化、自由化，反而傾斜於極權專制的中華人民共和國。難道生活在台灣的人們，不配有一個小而美的國家嗎？中華人民共和國就是害怕這樣的國家存在危及它的專制帝國，但就是有人隔海唱和。

北柯南韓是台灣政治發展的變數，製造了亂象。一在中國國民黨外，一在中國國民黨，但民進黨卻成了政敵。若柯只是螳螂，而韓是黃雀，破口的柯會怎樣？人講台灣人「放尿攪沙￼團結。」自以為是的柯，怎麼想？（作者李敏勇，詩人）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/