自由廣場》退休校長真心話

教師法翻修 政府要硬起來

◎ 周玉娟

教師法修訂草案在行政院版本出爐後，引起全國教師一片譁然。教師團體擬發動連署抵制，全力反對政院版有關「降低教評會教師比例、寒暑假到校日數由中央訂之、強制教師兼任行政職務、大專教師未限期升等資遣」等議題。

現行教評會組織，因教師成員超過二分之一，以致外界質疑學校無法客觀處理不適任教師問題。就處理過許多案例經驗，老師會考量到「今日不幫同仁，哪天輪到我時，誰來幫我」，所以難免會有略施小懲從輕量刑現象，與其說是師師相護，不如說是人之常情。

其實政院提議教師代表比例改為「少於二分之一」，對老師而言還是寬容，學校推選時仍會採極大數，再加上兼任行政職教師數，還是遠遠超過家長代表及社會公正人士。筆者認為，教評會委員多邀專家學者加入，不但能減輕教師壓力承擔，又能提升專業性及公正性，利多於弊。

至於「寒暑假到校日數由中央訂之」，個人舉雙手贊成。教師權益應該一視同仁，不該有差別待遇，若因某縣市教師會比較敢爭取，該區教師就得享較多優惠，不符公平正義。教師寒暑假出勤規定及日數，應該由中央出面，廣邀相關團體共議協商，定出合理可行方案。

有關「教師兼任行政職務」發燒議題，一直是基層學校的最痛，找不到人兼任行政工作，校務無法順利運作，間接影響教學與學生權益。教師團體的「反對強制」與教育部的「更明確化」，各執一詞，還是無法根本解決問題。

想要解決這個積習已久頭痛問題，最好的辦法就是賦予「兼任」與「不兼任」有足夠差異性的工作福利。修法明定寒暑假中有出勤事實才能支薪，或行政減量提高津貼，必能吸引教師願意擔任行政職務，屆時不再出現行政荒、行政大逃亡，而是供不應求、擇才任用。

（作者為退休校長，台中市民）

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