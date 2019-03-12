自由廣場》二次年改 直球對決

◎ 劉天祥

不出所料，中國國民黨有志總統大位的人紛紛開出「二次年改」來政策買票。國民黨反年改的理由，不外是「年改影響國內消費、旅遊」、「未遵守信賴保護原則」。國民黨總說「不反對年改，但必須達社會共識」，而這件事顯然不會有共識，加上所謂的「信賴保護原則」，那不就等於重新執政後要回到從前，違背馬前總統年改的主張？

「年改影響消費」，似乎連有些生意人也同意。如果這個理由可以成立，政府乾脆每人每月發三萬元消費券，經濟豈不更好？年金並不是天上掉下來，如果破產，將來的人領不到年金，或是政府把比例越來越高的稅拿去補貼年金，以後的經濟只會更慘。

吳敦義主張砍掉的年金以消費券彌補，以維護軍公教的尊嚴。我想的剛好跟他相反，如果日後真的發消費券，收我消費券的人眼中閃過任何鄙夷的眼神，都會讓我的尊嚴嚴重受創。

建議民進黨明年的總統大選把主軸之一定為年改公投——要取消年改的就投國民黨。

（作者為支持年改的公立高中退休教師，台南市民）

◎ 劉復華

王金平拋出「二次年改」議題，顯然這很有可能成為明年大選主軸之一。這很可能也是民進黨反敗為勝的關鍵。理由很簡單，年改前軍公教遠遠超過世界各國的退休福利，憑什麼？現在國民黨準備大力發聲為這些人打抱不平，勢必會讓勞工百姓等一般選民的「相對剝奪感」再次被喚醒。

為了避免過度刺激，朝野兩黨陣營可能用比較隱晦的方式操作，例如用社群媒體、用耳語、甚至謠言等，向反對或贊成二次年改的選民傳遞訊息，設法把同溫層效應擴展到最大，進而反映在選票上。太大剌剌的刺激性訴求，兩邊恐怕都會擔心適得其反。形勢對民進黨比較有利——如果國民黨真的主打這訴求的話。只是現在民進黨士氣低盪，腦筋不太靈光。能不能善用二次年改議題，倒也不能太樂觀就是。

（作者為眷村子弟，桃園市民）

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