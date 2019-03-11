自由廣場》台北車站大廳席地而坐亂象

◎ 陳喬夫

柯文哲市長出訪以色列在機場席地而坐並上傳臉書的事件，引起各界議論，其實，柯市長平時就是這麼對待市民的。不論平日或假日，來到台北車站，一定會看到車站大廳滿滿的席地而坐的乘客，人家不一定跟市長一樣有椅子不坐，而是根本找不到椅子。

筆者南部長輩最近來台北，就被台北車站這種一位難「尋」的奇景嚇到，繞了半天座位非常有限，老人家不勝體力，只好跟著「入境隨俗」，如果不是大廳上寫著台北車站幾個大字，真會誤以為是哪個第三世界的落後城市。

市長出訪國外代表整個都市與市民，車站代表一個都市的門面，如果連最基本的椅子都不夠用，不但不便民更有失禮儀，試問，家裡有客人來，身為主人的會連張椅子也不準備叫客人坐地上嗎？筆者聽過有人說北車大廳沒椅子是為了將人潮引導至二樓的美食區消費，我不願就此聯想，只是要提醒市長：不是每個人都這麼喜歡席地而坐，尤其對於舟車勞頓提著行李的乘客。坐不坐地板是個人自由，但準備足夠的椅子供人使用是最基本的。

（作者為業務企劃，台北市民）

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