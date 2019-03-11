自由廣場》小熊維尼歡迎融融熊熊

◎ 林俊傑

據說中國準備送貓熊給高雄市政府，考量韓市長當選五毛助力甚多，共產黨老大哥真要送，他也無法拒絕，我們要多體諒。綠營政客不但不必跟他打口水戰，更要發起盛大的歡迎活動，不管新聞攝影機拍到什麼地方，就給他大大海報，寫著「歡迎熊熊起義來歸」、「歡迎融融投奔自由」、「小熊維尼歡迎融融熊熊」、「中華民國高雄市歡迎融融熊熊」等海報、標語，甚至用遙控飛機把這些熱誠歡迎的標語拉上空中，務必對大陸同胞表示我們台灣自由開放國家對保護動物的泱泱大度。

至於某個韓混市府官員說什麼可讓市府年增十億門票收入，他說的話能聽，習近平三個字就倒著寫！因為，民國九十八年元月廿六日台北市立動物園貓熊亮相，當年入園人次比前一年是增加389121人次沒錯，但熱潮很快消散，民國九十九年入園人次就遽減865454人次，不但全部回吐，並且倒貼；民國一百年再減97390人次，而且創下了至少是十三年的「新低」。更別提貓熊館阿里不達的花費。不過反正高雄錢多，隨他去吧！台灣愛看貓熊的人大概都在木柵動物園看過了，融融熊熊來了之後把戲要怎麼變，韓天電視台會大力幫忙，輪不到我們這些小熊維尼操心！

（作者為行銷新手，新北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/