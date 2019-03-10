自由廣場》有馬前總統 還需要敵人嗎

◎ 林正二

「華盛頓郵報」近日刊登專文「台灣二○二○選舉涉及美中較勁」，指出蔡總統拒絕「一中架構」，美政府為聯台抗中，加強支持台灣，兩岸關係緊繃，中國正加緊侵台軍事準備。

該報最近社論「老大哥正於新疆監視」，則譴責中國利用科技監控新疆民族並洗腦，未來將以此模式壓制中國異議份子。駐美副代表黃敏境針對上述專文與社論，投書華郵；馬前總統則選擇性的只對該專文投書。華郵為平衡報導，三月六日同時刊登了馬、黃不同觀點的投書。

馬身為前中華民國總統，不但沒協助現任總統，投書指責中國本末倒置，反而不顧習近平表明將以九二「一中共識、一國兩制」統台、消滅中華民國的事實，於投書中批評小英總統採取對抗路線，不認同「九二共識」︱「一個中國、各自表述」，以致兩岸關係僵滯，傷害了台灣經濟與外交，在美中競爭激烈之際，將成為美國的棋子，不利台灣。

黃敏境的投書則指責中國崛起後，強勢對付鄰近國家與少數民族，亞太國家必須嚴肅以對，因中國的威脅不限於台灣。相對於黃全力護衛國家權益，馬前總統不僅不護衛自己國家，反而站在專制中國立場，顛倒因果關係，在外國人面前倒打現任的蔡總統。這是全世界國家少見的怪事！

「九二共識」明明只有「一中」，沒有「各表」，馬英九卻於投書中強調「九二共識、一中各表」的重要，太自欺欺人了！馬對蔡總統的批評，也是顛倒是非。小英為了護衛國家主權與人民自由，堅不接受「九二共識」，但仍希望以對等地位跟中國建構和平穩定的關係，是中國對台文攻武嚇，壓縮台灣國際與經濟空間，要逼迫台灣接受一中投降，導致兩岸關係緊張。

近年全球民主國家都強力抗衡中國的極權主義干擾，為何台灣面對國家即將被併吞，人民的自由將消失時，馬前總統還要投書美國媒體，不分青紅皂白責怪現任總統，分化台灣的力量？為何藍白政治人物、親藍媒體不敢批評習近平，反而一味抹黑攻擊護衛主權的小英總統？此時此刻，國人必須覺醒，明辯是非，二○二○大選時，以選票護衛國家主權與全民利益！

（作者為退休駐美外交人員）

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