自由廣場》韓混救台灣？ 什麼神邏輯

◎ 陳安

韓國瑜從一個「賣菜郎」到「救世主」，造神團隊大約只花了半年時間。在這股造神過程中，起初是他的競選團隊，用一瓶礦泉水和一碗滷肉飯，塑造了一個樸實敦厚的漢子形象，拉近了選民的距離，就選戰而言，這是近年難得一見的行銷範例。選戰中期以後，眼看他羽翼漸豐，媒體的加入發揮了推波助瀾的效應，他們有些可能著眼於閱聽市場，也不無特定集團視為一種政治投資。

韓國瑜主打的，就只有短短六個字：「貨出去、人進來」，於是窮怕了的人們把票投給了他，韓國瑜也不負所望，從上任那一天起，他幾乎馬不停蹄，夜宿市場，什麼都賣，什麼都不奇怪，奇怪的是，據說夜市「門庭若市了」、旅館住房率「忽然滿了」，居然連房價也傳說「飆了三、四成」。

這下子有人「坐不住了」，被冷落許久的阿伯柯文哲冷冷的說，這是「攤販經濟」。官場從來「只見新人笑，不見舊人愁」，柯文哲不是第一個，他們嫌韓國瑜太Low，跑去星馬賣水果，能賺幾毛錢？這讓韓粉很受傷，柯粉韓粉之戰，一觸即發。

混亂中，曾經三度以「韓國瑜為什麼應該選總統？」為題發表社論的媒體，索性以「韓國瑜經濟學」來定調，一舉把他抬高到雷根、安倍及李克強的高度，給予「可以為未來都會再生的典範，也可能因為其他地方首長的仿效而翻轉全台經濟，帶動台灣經濟的重生」之評價，內文稱「若真能如此，那就不是一人救全黨，而是一人救全台了。」我看不懂這個神邏輯，一個治理兩百多萬人口的市長，上任兩個月就有本事翻轉整個國家的命運？我相信世界上有奇蹟，但不相信神話。

台灣的農業產值ＧＤＰ占比甚低，即使全部產出賣光，也發不了大財。政媒聯手熱炒韓流，著眼於短暫的民粹效應，實際上是販賣英雄想像，不但不現實，也把韓國瑜搞得「頭昏」，頻傳請病假「公出」，何苦來哉？

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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