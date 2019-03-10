自由廣場》韓、柯之令人羞愧

◎ 陳文明

當看到韓市長講瑪麗亞怎麼變老師的輕佻歧視語氣，我心裡想︰這是現代民主自由國家市長該有的言語嗎？雖然韓市長事後再解釋，他主要是擔心家長有心理障礙。是嗎？身為二個孩子的家長，一九九三年至九五年到紐約唸完碩士，回台後在電子業跟菲律賓同事共事過的我，完全沒有這樣的心理障礙。

畢竟，英語是菲律賓的官方語言，菲律賓人的英語，沒有任何問題。相對的，在美國有些州的發音，我美國人的同學跟我說，他也聽不太懂。

韓市長真的要有市長格局風度，不要隨便講出不禮貌的歧視言語，彼亦人子！

正如孔子曾說過的「己所不欲，勿施於人。」中華民國台灣國民因為國家特殊處境及中共打壓，在很多國家都受到不平等的待遇，筆者仍記得多年前在美國讀書，跟一群台灣同學在商店騎樓躲雨，被美國白人保全驅趕，另一角落的白人，仍在一旁優閒聊天躲雨。我們曾被這樣對待，所以何必看不起菲律賓呢？

當代表高雄市的韓市長講出瑪麗亞怎麼變老師了？首都柯文哲市長提及猶太人的六百萬屠殺是以色列最好的宣傳時，真的令人羞愧，為何南北二大市長的言論，都是表露出對人性尊嚴的根本不尊重！請二位市長可以真切的反省內心，莫再用輕率言論，毀損台灣在自由民主國家的形象。

（作者從事科技業，台中市民）

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