自由廣場》「瑪麗亞」背後的故事

◎ 張惠和

高雄市長韓國瑜六日赴工商協進會演講，現場有業者提議，引進「菲律賓會說英語的白領人才」，對此韓國瑜表示，這對台灣人在心理上衝擊大，「怎麼瑪麗亞變老師了？」此番發言引發其歧視爭議。日文教師周若珍對此批評，「怎麼這種人變成我們的高雄市長了。」韓國瑜七日澄清，不是這個意思，不是歧視性的玩笑話，主要是想到，怎麼跟家長溝通為何不請其他國家、而請菲律賓老師，須克服家長心理障礙。

以二○一七年網路上一篇文章，「菲傭都叫瑪麗亞？其實是缺少文化認知的誤會」來評論這件事，實在很適當，這篇文章說明，菲律賓受西班牙殖民影響，女性受洗後，會將María加在原本的名字前面，也就是同時擁有兩個名字，比方說，名為Cristina的女性，受洗後的名字就變成María Cristina，通常會縮寫成Ma. Cristina。一些菲勞輸入國的民眾只知道許多來自菲律賓的女性幫傭都叫瑪麗亞，背後的故事，知道的人可能不多。如今韓市長使用這個名稱，如果不是缺少文化認知，那就是失言。

況且，外語教學除了訓練學生聽說讀寫四方面的能力之外，還要在外語課程中傳遞文化知識，培育學生的跨文化交際能力，才能達到外語課的最終目標，希望韓市長以後應該謙虛一點，並且謹言慎行。

（作者為退休公務人員，新北市民）

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