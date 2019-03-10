自由廣場》我們都曾是瑪麗亞

◎ 余育志

高雄市長韓國瑜日前一句：「瑪麗亞怎能當老師？」引發輿論撻伐，但背後所隱藏的憤怒情緒，其實再次牽動了省籍情結與台灣命運，韓市長高高在上的權貴心態，流露於言談，對菲律賓人的歧視，如同威權時期，國民黨針對本省人所劃下的種種不平等界線，使得本省人無論在升學、就業方面，從未受到公平的對待。

當年時空背景，本省人就像現在韓市長口中的「瑪麗亞」，被視為不值得受尊重與被認同的人種，高壓統治下，教育、官銜、社會福利統統不為本省人設置，以致老一輩的人至今難以吞下這口怨氣，每逢選舉時，省籍問題依舊被提出討論，直到近年來，仰賴台灣年輕人的努力，才逐漸淡化這個由威權一手促成的恩仇錄。

如今，最受年輕人歡迎的韓市長又再次地「提醒」我們，生命的尊卑決定於誕生的人種。在為菲律賓人抱不平的當下，也感受到類似情感，本省人的命運也曾受過如此歧視，原來大家都當過「瑪麗亞」，原來我們都不允許歧視文化一再的發生。

（作者為法學碩士、教育工作者，曾任大學助教）

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