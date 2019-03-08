自由廣場》王金平的「東風」

◎ 于望晴

歷經三朝創下有史以來最長十七年的立院龍頭王金平，推出第一本從政生平傳記，正式跟上歷來總統大位的起手式參選規格。

對於出生在一九四一年日治時期，而又擁有多達數十筆的高雄地王而言，其金脈的穩健實力，笑傲諸多競逐者。再加上遠自一九七五年即進入國會耕耘至今的政商人脈，不誇張地說，台灣這四十餘年來政治經濟社會的各大起伏變遷，王金平不僅僅是實際見證者，內行人明白他甚至還是幕後操盤者。

政治講究實力。這實力簡單說即來自於金脈與人脈。放眼當今政壇，若王金平謙稱第二，恐怕也沒人夠格站到首位。馬英九曾兩度邀其搭檔作為副手參選即可見一斑。而二○一三年的馬王政爭，本質上就是馬藉由電話錄音欲徹底剷除王的政治實力所引發。結果呢？馬以全盤皆墨狼狽收場。王不但保住黨籍及院長大獲全勝，而且全程隱忍到未曾一句惡言相向。其長年向佛的內力修為簡直世所罕見。

隨後的三一八太陽花學運，最後也是透過王的介入折衝甚至承諾才得以收場。可以這麼說，王金平多年經營的政壇人脈不僅遍及地方及中央，甚至連學運青年及海外僑界也都有其支持者。其任何時候宣告參選幾乎都是萬事俱備，只欠東風而已。

而此一東風，就在於王的兩岸論述。王金平多年來一直遊走在藍皮綠骨面面俱到的通吃立場，可說是不在其位不謀其政的細膩拿捏之道。但若要參選總統，其兩岸論述就必須昭告天下，接受檢驗。日前對岸派專人來台與王密談一事，相信也是王展現調和鼎鼐功力的實證機會。但為了避免淪為特首面試，失卻台灣本土立場，若一再老調重彈如九二共識或促簽和平協議，將只是再次凸顯其老邁而毫無新意，也無從區隔其他藍營競逐者。

由以往總統勝出者觀之：從李登輝的「特殊兩國論」；陳水扁的「一邊一國」；馬英九的「不統不獨不武」；到蔡英文的「維持現狀」。明顯有跡可循的共同脈絡，與四位共事合作多年的王應該最能領略個中三昧。

朱立倫與吳敦義的兩岸論述都已窘態畢現。前者跑到北京只會說著「同屬一中」；後者則一再拿著所謂「卅五字」的紙條到處照唸。深蹲四十餘年的本土大老年後想要展翅高飛，總得向後輩示範一下何謂「高手叫牌」？「喬王之王」與台灣選民會喬出何種結果？答案待之可也。

（作者為行動科技公司負責人，新北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/