自由廣場》（青年時評）三個民調 談為國家而戰

◎ 陳冠甫

近來中國國民黨主張兩岸應簽署「和平協議」避免戰爭的議題，引起社會廣泛討論，連帶也觸及一個「台灣人民是否願意為國家而戰」的老問題。事實上，透過不同民調的題目，在這個議題上可能會有截然不同的答案。

「是否願意為國家而戰」這問題，也不只台灣喜歡做民調，二○一二年的「世界價值觀調查」針對六十個合作國家同時做民調（抽樣誤差二．一％，有效樣本二三○○），在「如果戰爭確實爆發，您是否願意為您的國家付出一份心力（如上戰場、後勤補給等）？」這問題，台灣得到八十一．一％的支持度，高於六十個國家的平均值六十．六％，也比中國七十四．二％、南韓六十三．○％、日本十五．二％都高。有意思的是，該民調結果指出，民主國家的民眾反對與民主國家開戰，相對的可以推估民主國家的民眾似乎較不反對與威權國家開戰。

若是中國以武力威脅台灣，願意投入戰爭的民眾比例又會提高。例如，台灣民主基金會公布的「二○一八台灣民主價值與治理」民調結果（抽樣誤差三．○○％，有效樣本一○六九），問及「如果因為台灣宣布獨立導致中國大陸武力攻打台灣，請問您願不願意為保衛台灣而戰？」願意加非常願意的比例為五十五％（三十一．八+二十三．二），不願意加非常不願意的比例為三十五．九％（十七．八+十八．一）。問及「如果中國大陸為了統一對台灣使用武力，請問您願不願意為保衛台灣而戰？」時，願意加非常願意的比例上升為六十七．七％（三十六．二+三十一．五），不願意加非常不願意的比例降為二十四．九％（十三．九+十一．○）。

不過，也有不同結果的民調，政治大學長期做的「二○一九國家安全調查」（抽樣誤差二．九三％，有效樣本一一二○），問到「如果台灣與大陸發生戰爭，您會採取甚麼行動？」結果依序是順其自然二十四．三％，無反應二十三％，逃跑、出國十四．四％，從軍九．二％，支持政府決定六．五％，抵抗六．四％，躲起來四．四％，投降二．一％，留在台灣二．一％，等死一．六％，其它等。看似願意一戰的比例不高，只是「順其自然」意向不明，無反應也應屬無效回答，扣掉後，則正面、負面反應者其實相去有限，還必須考慮這個調查因採開放式回答，信度與效度受到影響的問題。

問卷題目設計必然影響調查結果，而且各調查的時空環境不同，也必須納入考量。但無論如何，都可以佐證「台灣人不願為國家而戰」這個說法的偏頗，甚至自以為是、別有居心。尤其當前在野黨打出「和平協議」，輔以失敗主義的散播，加上中共定調九二共識「去中華民國化」，在野黨策略能否奏效，會不會引發「正藍軍」反彈，恐怕難說。

（作者為台北大學法律研究所研究生）

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