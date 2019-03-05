自由廣場》老農津貼調整，當然！

◎ 張豪澤

最近民進黨立委陳明文在質詢時為農民請命，盼將老農津貼調整依據，由目前消費者物價指數（CPI）改為與經濟成長率（GDP）連動。行政院長蘇貞昌日前表示「認同」，如此則老農津貼將由目前7256元，於明年調漲為7969元，「照顧農民、一起享受經濟成長的成果」。

此言一出，某些媒體開始污名化農民年金制度，指稱「老農年金再掀爭議」，其實這是嚴重錯誤的偏見，縱不論過去的當政者為了發展工業，長期以政策犧牲農業，多年來為了穩定物價，亦在結構上壓制農產品價格，因此執政者有其義務責任補助年老農民，提供生活保障，此舉本來就是年老農民應得的權益。

當然，政府對於老農的照顧不應只有老農津貼，諸如老農應如何離農？而退休後的收入保障和照顧又有哪些？理想的農業政策必須包括農業結構的調整，在人口上年輕化、在體質上穩健獲利，在供應上安全穩定。但是在結構調整過程中，給予畢生投入弱勢農業產業的老農基本保障，合情合理，何況老農津貼對於國家財政所佔GDP比例確實非常有限，所謂「拖累財政」云云，絕對是言過其實。

另外，有些農經學者則說「農民要的是市場，而非幾百元的津貼」。政府本應盡其所能幫助農民打開通路，增加市場，但是這與提供年老農民的照顧，不僅毫無衡突，更有相輔相成的關聯。給予年老農民足夠的保障制度，青年人必將更加願意來投入農業工作，至於「不斷補貼，反而讓農業無法翻身」之說法，則根本是無稽之談。改採GDP作為老農津貼調整標準，並未排擠到其他原本的農業產業預算，何來無法翻身的結論？

如果連給予老農多一點補貼，都像是不應該的話，那我們要政府做什麼？在台灣底層最弱勢、最應該照顧的不是農民嗎？農民沒有退休金，只有老農津貼，加到7969元就有人受不了，而有些人卻是領三萬多元還活不下去，那麼過去老農的七千多元怎麼活？於此農民福利折衝的關鍵時刻，有識之士不僅應該站出來捍衛陳明文立委的讜論，更應要求政府投入更多資源在調整農業體質，提升農業發展，拓展農產品的通路，才是農業之福。

（作者為台灣農權總會會長，日本國立北海道大學法學研究所碩士）

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