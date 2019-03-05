自由廣場》細究「韓流經濟」

◎ 黃天麟

民主國家人人一票，票票等值，但由於民眾時有盲從現象，因此多數選票形成的民意未必正確，甚至有害國家社會長遠的發展。尤其是選舉狂熱中選出的「網路英雄」，只專於操弄民粹即有人呼應叫好，誤導人民正確的國家願景。新當選的高雄市長韓國瑜即其中之一。他虛偽的謊言，莫過於「貨出得去，人進得來，高雄發大財」的選舉口號。

「貨」指的是什麼？若以高雄港貨櫃之裝卸量言，2018年之裝卸量是1044萬TEU，比2000年增加40.1%，若以我國「貨」之出口言，民進黨執政後出口是連24紅，創新高，出口依存度57%，高於韓國36.5%、日本的14%，可見「貨不出去」是一派胡言。

「人」不進來嗎？2018年來台觀光客達1107萬人次，創歷史新高。顯然「人不進來」也是背離事實。或許，韓國瑜心中指的是對中國的貨與人，但事實是台灣的「貨」41%是到中國的，已是去得太多了。中客在過去兩年的確是有減少，但去年仍有273萬人次，還多於日客的189萬人次，應是已夠多了，不宜再增加，以保我國觀光品質。

是以，韓國瑜的「貨出得去，人進得來」是造謠，顛倒是非，以巧妙的話術迷惑無法正確認知台灣經濟現況而生活陷在困境中的民眾，加上反對黨的操作，終成洪流。

韓國瑜對台灣之傷害，不只是事實的扭曲，更大的浩劫，在他的經濟思維。韓市長新官三把火，打出去的就是愛情摩天輪、迪士尼樂園、賽馬、賭場、金銀河，招來的投資不是影城戲院，就是婚紗愛情產業鏈，及高雄的涵碧樓，力主中國客炒樓，說好一點是庶民經濟，其實是攤販經濟。試問，此種「庶民」經濟能使台灣的經濟升級轉型嗎？

台灣已屬已開發國家，要在國際上持續立足，保持全球供應鏈的重要地位，首要工作是經濟科技化，能與科技大國並駕齊驅。台灣不能再走回頭路往「依賴型經濟」發展（註：觀光、賽馬、賭博、攤販屬依賴客人來不來的產業）。台灣人口只有二千三百萬，若「韓流經濟」盛行，必大量增加服務性就業人口，壓縮科技人才之培育，國人平均薪資水準亦無法提升，台灣經濟必然會向後退縮，逐步從國際舞台上消失。

民進黨執政大力推動五加二尖端產業，二年多來亦見成效，去年平均月薪首度升破四萬元，但因忽略了對中國全面統戰之預防，致中下層經濟受中國磁吸，衍生困境，產生「韓流」，形成一股台灣經濟的負面力量，把兩年多來推動的經濟結構調整成果毀於一旦。此一負面力量，甚至已蔓延到綠色執政的縣市。事關國家之盛衰，希政府、本土學者多關注，有效遏止這即將毀損國家經濟的逆流—「韓流」。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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