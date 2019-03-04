自由廣場》89億元理賠談「年年春」

◎ 王麗惠

降血壓藥含致癌物的新聞至今持續在爆，當中明擺著潛在危險，但大家好像也不痛不癢。藥師則呼籲不要隨便停藥；真的是停有問題，不停也（可能）有問題。

剛好農業方面有一樁判例與此相呼應。

二○一八年一名美國校園的花園管理員罹癌末期，控告孟山都，聲稱他是因為使用孟山都所生產的除草劑年年春，裡頭所含成分草甘磷（Glyphosate）所致。法院裁定孟山都應賠償二億九千萬美元，約合台幣89億，因為未標示、警告此產品有致癌風險。這應該也是目前為止首樁個人獲賠金額最高的判例。

很多人聽了可能還是覺得無感，年年春跟我們有什麼關係？那是農夫或園丁在用的東西，那是他們的事。喔，不，農夫種菜賣給我們吃，或賣給很多食品飲料商做成成品，我們早已在這食物鏈裡，而且聽說成分也進到水的循環裡，完全無所遁逃。

不止於此，最近又查出平日飲用的啤酒紅酒、20個品牌中，就有19個品牌驗出草甘磷（幾乎全中的意思）。其中不乏像海尼根、青島等有名的牌子；甚至標榜有機的牌子。這代表我們在吃喝的源頭農作物，使用農藥、除草劑、除蟲劑的情形仍相當普遍。

這款除草劑「年年春」，台灣也在用；一年使用量高達一千公噸，孟山都判賠案例一出，農委會並未立即禁用，但表示會觀察後續並做調整。

農委會在輔導農民上看來也遇到困難，希望農民少用農藥，但農民會覺得徒增成本而反感排斥。然而遠離除草劑農藥這類東西，本是自然所趨，但農民基於成本考量一時無法放棄；光這點就能造成兩造拉扯，而投向溫情喊話的另一方。產業經濟、消費安全、與政治考量會交盪出管理與執行的複雜度。

但是環顧周遭，面對這些無所不在的毒性物質，亦即降血壓藥、啤酒裡的致癌成分等，我們實在無法再坐視不管。奇怪的是，民眾的反應，不若當初假油／香精麵包等黑心食品激動，這代表從官方到民間的自覺性都有待加強，而官方的行動又是掂量民眾的清醒度與態度而定。所以還是要有越多人醒來，事情才能往越健康正面的方向發展。

（作者為自營商，台北市民）

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