自由廣場》再讚「海之女神」主燈

◎ 李月治

在屏東舉辦的二○一九年台灣燈會，結合海陸空的3D表演，被譽為史上「最美燈會」，湧入人次破千萬，創下歷年燈會紀錄，也帶來可觀的經濟效益。女兒和同學去看燈會，回來讚嘆不已，特別是intel無人機表演超級震撼。這次燈會一舉成功，讓原本交通不便，沒沒無聞，不似都會區受到重視的屏東偏鄉，一鳴驚人，讓人刮目相看，相較於今年台北燈節的冷清，挨批史上「最爛燈節」，可見屏東縣政府的用心和創意，值得喝采。

屏東縣是民進黨執政的縣市，這次燈會能締造如此傲人的成績，不分藍綠，民眾皆給予高度肯定，顯現只要做得好，用心經營，能讓這塊土地更美好，讓台灣被更多人看見，就會得到掌聲和喝采，選民的眼睛是雪亮的。屏東燈會湧入大批人潮，大批台灣人在此聚集，刷新許多第一，可以說是一種族群的融合，不分藍綠，是愛和包容，是中央和地方傾全力努力的結果。

屏東台灣燈會的成功，值得一提的是，由屏東新住民製作的「海之女神」主燈，相當吸睛。屏東的新住民有兩萬多，用三十萬個蚵殼做成的海之女神，象徵新住民的堅毅形象，不僅接地氣也極具創意，顯現新住民融入屏東，已成為這塊土地的主人，也顯現屏東縣政府對於新住民的重視。而媒體報導，這次燈會出現許多暖心的故事，像是有地主提供免費停車位供遊客停車，怕遊客等接駁車等太久，屏東東港的奉天轎班會自動自發，提供免費交通接駁服務，相當溫馨，女兒和同學南下看花燈，同樣感受到屏東在地人的熱情和溫暖，讓我們不禁要為最美的燈會和最美的屏東人按個讚。

（作者任職服務業，台北市民）

◎ 黃瑞麟

二○一四年，筆者採訪過南投縣政府主辦的台灣燈會，回程路上狂塞車，也是耽誤到凌晨還在南投，沒看到主辦單位為了接駁車、塞車道歉。

今年屏東縣政府主辦的台灣燈會，日前一直被嫌接駁車怎樣，先是抱怨接駁車不夠，改進後，二二八當天人潮多，又被抱怨等了五小時才上車；本來就該考量交通問題的，民眾卻不會去考慮，似乎主辦單位必須配合參觀燈會的民眾。

有時候覺得台灣人就是超愛嫌，嫌到有點過分了。沒人逼你去，去也要自己考慮是否該提早離開，如果都增加車次了，還無法紓解人潮，這是當地政府可以掌控的嗎？誰主辦都一樣，就算做好做滿，一樣被嫌啊！

（作者為媒體工作者，屏東人）

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