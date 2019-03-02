自由廣場》評神轎出巡暴力場景

◎ 過子庸

各式各樣的廟會活動中，以神轎出巡遶境最能展示各宮廟的活力及「實力」。例如大甲鎮瀾宮媽祖出巡遶境，就吸引數萬信徒共襄盛舉，甚至被Discovery頻道認為是世界三大宗教盛事之一，並被我政府指定為國家重要無形文化活動資產。

因為神轎出巡遶境可以提高宮廟的知名度，有利吸引香客，因此越來越多宮廟舉辦神轎出巡，信徒或陣頭也會出現「搶轎」的現象，希望藉由「搶」來拉抬神明的靈氣與庇佑。

台灣人喜歡唱「愛拚才會贏」，搶起神轎來也特別神勇，然而，卻常常因為參與人員素質良莠不齊，以及陣頭的意氣之爭，很容易導致衝突、鬥毆，讓原本用意在祈求平安的神明遶境活動，變調成了流血的暴力，勞動警方出動大批警力維持秩序。

這些宮廟亂象經由電視傳播到世界各地，真是讓國人備感羞愧，讓號稱「台灣最美的是人」的美稱頓時破功。也有網友嘆道：「每次都這樣打，神明都要生氣了。」筆者則一直有個疑惑，為何我們的宗教慶典活動就不能像日本一樣，熱鬧、激烈，但不暴力，並且能夠吸引大量外國觀光客參觀及欣賞。

若神轎出巡無法改善暴力現象，外國觀光客躲都躲不及，哪敢冒著生命危險來參觀？神明保佑愛好和平的人，不會保佑想要傷害別人的人。所以，希望各宮廟在進行迎轎活動時，能夠教育及約束自己的陣頭及人員，讓廟會神轎出巡活動變得更為文明，也別再讓神明及世人笑我們野蠻。

（作者為政治大學外交系博士，台北市民）

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