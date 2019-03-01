自由廣場》蕭泰然文教基金會來函

◎ 陳秀麗

蕭泰然文教基金會成立已有二十年了，每年舉辦的二二八音樂會，也有多年，今年選定我的故鄉嘉義市和台中歌劇院舉行，感謝各界人士提供的意見，二月二十七日貴報「自由廣場」陳維寧先生一文，提出寶貴的建議，我們開會後決定從善如流，在二二八當天的演出，取消郭芝苑作品《偉人的誕生》演出。

「福爾摩沙之春—台灣好客．好客台灣 聽見桐花的聲音二二八紀念音樂會」，由本會邀請國立台灣交響樂團共同製作演出。本會除推廣蕭泰然先生的作品，近年來亦以不同的主題辦理以台灣作曲家作品為主的音樂會，以推廣台灣作曲家。

今年曲目的安排，定位為福爾摩沙之春音樂會，以客家文化「台灣好客．好客台灣」為主題，本會認為蕭泰然先生的作品普遍受到大家的喜愛，常在國內外許多場合演出，故本次以介紹本土其他作曲家的作品讓民眾認識為主，擬定演出老、中、青三代作曲家的作品，所以分別選擇郭芝苑先生、陳樹熙先生、石青如女士的作品，其中石青如的作品《破曉—大稻埕的天光》是由蔣渭水文化基金會委託創作。

郭芝苑先生的作品，會選擇《偉人的誕生》的原因，是因為這是郭先生尚未公開的作品，一直長期塵封未演出，現在公開，具有讓聽眾從塵封的五線譜上讀到創作歷史進程的意義，但確實我們未考慮到時機問題，造成大家的困擾，特此向社會各界致歉。

（作者為蕭泰然文教基金會董事長）

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