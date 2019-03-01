自由廣場》談司法院長的沮喪

◎ 尤英夫

司法院長許宗力日前在記者會說，中正大學最新公布的民調顯示民眾對司法信任度低（僅21.9%民眾信任法官審理案件的公正性），讓他看了「很沮喪」。其實，低司法信任度，不是今天才開始。在一、二十年前，法官貪污橫行，以及法院被批評是由國民黨開的一段時間，司法根本無法取得人民的信賴。後來，修正憲法增修條文「司法院所提出之年度司法概算，行政院不得刪減」，大幅提高司法官薪資，以及政黨輪替，人民對司法的觀感慢慢有改善。

以個人數十年從事訴訟的經驗來說，今天的法官貪污現象，沒有人敢保證沒有，但可以確定的是不會很多。這是令人比較欣慰的現象。如果有一天，台灣能夠像前大法官王澤鑑說的，「在英國，有人說法官貪污，大家一定說他是神經病」。那老百姓對司法的觀感就會大大不一樣。

法官的裁判，先天上本來就不可能讓涉訟的所有當事人滿意，因為一定有敗訴的一方。真正知道裁判有沒有問題的是參與審判之法官、檢察官與律師。我們律師常會看到部分法官之剛愎自用自以為是，不回應當事人的要求。如果錯誤認定事實，適用法律當然不可能正確。我也曾是法官濫用自由心證、未認真調查證據之下的受害者。但幸運的是，經過不斷的努力，經過顏大和最高檢察署檢察總長二度提起非常上訴及第二度再審時，謝靜慧審判長及林婷立法官的詳加調查才改判。這不是僥倖翻案，而是法官仍有一定的公正性。不能以一般人的印象去否定多數法官追求公正性的努力。但若換個沒有法律背景的當事人，那就冤枉確定了。

個人建議，以後做司法信任度調查時，不妨針對律師為調查對象，看看法官審理案件的公正性是多少，也許可以讓司法院長不會那麼沮喪了。

（作者為律師，財團法人台北市賽珍珠基金會董事長）

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