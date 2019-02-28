社論》擺脫不確定航向的兩岸漂流

韓國瑜出訪馬來西亞受到打壓，暗地影響馬國政要的當非台北。柯文哲出訪以色列，干擾也明顯來自北京而非台北。然而，大家似乎沒有聽到他們對北京的怨言。一如郝龍斌的論調：「我們的總統跟行政院長不思解決台灣的民生跟經濟問題，卻不斷地在討論戰爭應該有的態度跟準備，有問題的是誰？」台海，誰在武力恫嚇？誰在破壞現狀？本國人怪罪本國政府的高論，究竟是斯德哥爾摩症候群？還是把投降當成頂級消費？

朱立倫說：「我對核能沒有意識形態，我對兩岸關係沒有意識形態。」言下之意，他是一個中性的政治人物。事實上，他跟國民黨要人一樣，不把北京的胡作非為當作意識形態，反而台灣因應北京威脅的正當防禦是挑起事端的意識形態，美中貿易戰他們也隱然跟北京同一鼻孔出氣，這是麻木不仁還是被虐待狂？兩岸同屬一中不是意識形態，堅持台灣國家主權則是意識形態，難道非要「不能說中華民國的存在」，才是維護台海和平的「價值中立」？蔡總統強調台灣有承受第一波攻擊的防衛能量，盧秀燕宣稱蔡總統這樣的說法可能讓民眾更恐慌，尤其是役男家長，建議總統應該適時澄清。這，不是習近平應該澄清的問題嗎？

台海的危機來源，一是過去兩蔣的「反攻大陸」，一是北京的「解放台灣」與「絕不承諾對台放棄使用武力」。前者，李登輝終止動員戡亂，不再對中國懷有敵意。不過，這似乎是台灣的一廂情願。「美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是基於台灣的前途將以和平方式決定這一期望」，至今沒有獲得北京的承諾，遑論其他。北京以武促統的和平統一，不斷提升對台武力。八個月來，美國軍艦五度通過台灣海峽，不啻是對北京鋌而走險的遏阻。美國的行動正好說明，原罪歸咎於台灣的話語，根本是北京的喉舌。地緣政治的變化，正在給台灣「以小搏大」的戰略機會，但「以小事大」向中國乞討和平的氣氛也在加大其反作用力。

事實上，這種慢性病，一直在台灣蔓延。併吞意圖、文攻武嚇，北京對台灣的敵意從不動搖，與此同時，又以經濟統戰、利誘拉攏來收買政商人物，逐漸形成「識時務者投降有理」的失敗主義。在這種心態下，堅持國家主權者，都被當作製造麻煩；相反的，完全臣服於北京者，則被推崇為拚經濟、保和平、顧民生。用隱藏版的賣身契，換取「貨出得去、人進得來」的短利，乍看之下冠冕堂皇，愛台灣。但在和平假象之下，喪失國家意識、危機意識，國際也對台灣的選擇無可奈何，萬一台灣覆滅於裝飾著鮮花的暴力，將來還有翻身的自由嗎？

面對習近平的九二共識緊縮版，吳敦義仍稱：對台灣最好的決策就是「九二共識、一中各表」。而中國國台辦前副主任王在希更正說：國民黨把「九二共識」解釋為「一中各表」，扭曲了「九二共識」的本來意義。習近平欽定的「九二共識」，乃是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，只有「一表」沒有「各表」。國民黨要人不敢跟習近平要「各表」，本末倒置要求本國政府承認「九二共識」，加減乘除不難看出其內心深處，潛伏著「一中幽靈」，他們嘴巴上的「捍衛中華民國」，不是真的捍衛二三五○萬人組成的共同體，而是搭設一座「謀求國家統一」（被統）的便橋，讓台灣永遠禁錮在中國的雷峰塔裡面。

於是，「我們絕不投降」、「給我一支掃帚我都跟他拚」的決心，遭諷刺為螳臂擋車的愚勇。如此「長敵人志氣，滅自己威風」，其所流露的心態無非是，所謂的「捍衛中華民國」根本是口號，動機在於綑綁台灣的國家正常化，以合理化台灣在「中國內戰結構」下被北京併吞。外敵當前，「中華民國一九四九」猶將「中華民國民主台灣」扯進「中國內戰結構」，以將台灣內部的矛盾移花接木到兩岸統派喧囂的「中國內戰的遺留問題」。是以，「中華民國內戰狀態」一日不除，則一日解不開「中國內戰」的糾纏。台灣必須擺脫不確定航向的兩岸漂流，這是二三五○萬人的使命而非宿命。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/