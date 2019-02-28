自由廣場》掃帚先清統戰垃圾

◎ 劉一德

行政院長蘇貞昌上週在立法院，以「剩下一支掃帚也要拚，絕不投降」回應國民黨立委所提，中國對台軍事威脅的質詢。豈料國民黨當真，反問：「要怎麼拿掃帚跟對岸拚？」還說：「若這樣可行，那台灣可以省下每年三千億元的國防預算，改採購大量掃帚好了。」統派政黨還抬棺抗議，一副台灣真的要拿掃帚和共匪打仗的樣子。泛統政客、媒體裝傻，企圖挑起失敗主義，好讓中國不費一兵一卒拿下台灣。

過去幾年在台灣，如果你反對「統一」，國民黨就說你是「台獨」；反對「九二共識」，就說你破壞兩岸關係；反對「和平協議」，就說你挑起戰爭；主張撤除五星旗，就說是迫害言論自由；處理不當黨產，就說是綠色恐怖；支持轉型正義就是東廠復辟；美國協防台海，賣武器給台灣，就說是美國的棋子。國民黨和中國共產黨一鼻孔出氣，視台灣人如寇讎，民進黨在面對已蛻變成共產黨的國民黨時，卻一籌莫展。此一情況實與國安系統功能弱化息息相關，令人憂心。

這幾年中國對台灣內部全面滲透，進行統戰，從政界、軍界、新聞界、教育界、工商界、宗教界、影視界、社團及基層組織，無一倖免，所形成的「第五縱隊」網路，綿綿密密。然而民進黨做為一個完全執政的政府，仿如視若無睹，攸關國家安全的「國安法」、「國家情報工作法」及「兩岸條例」等法制，三年來光說不練，沒有通過修正一個條文。對於輿論聲嘶力竭呼籲的「反統戰暨反滲透法」置若罔聞，導致連美國都認為台灣缺乏自我防衛的決心。

誠如剛上任的國安會副秘書長葉國興所言，「當前國內外情勢嚴峻，敵人已在國內，台灣正面臨嚴厲的挑戰。」掃帚固然能做為比喻展現抗中保台的決心，但掃帚更應展現「清掃家中垃圾」的功能。時間已經不多了，民進黨政府應該快快拿起「國安系統」這把掃帚，好好清除台灣國內中共統戰垃圾，才是當務之急。

（作者現任台聯黨主席）

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