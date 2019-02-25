自由廣場》一帶一路拐進大灣區

◎ 陳止戈

想想看，你有多久沒有看到一帶一路的新聞了？不僅中國已大半年不提，連台灣喜歡敲鑼打鼓的啦啦隊，也跟著沉默了。

在中國，大概就在美國副總統彭斯那席演講開始，持續一年的貿易大戰已悄悄展開，直到馬來西亞「變天」，首相馬哈迪訪中受到冷落，於是明火執仗宣布，終止與中國簽訂的一帶一路大項目。從此以後，世人終於看穿了一帶一路夾藏的擴張野心，一方面意在輸出過剩的「鐵公機」產能，二則製造債務陷阱，藉以挾持這些國家，並且扶持貪腐的傀儡政權，委內瑞拉就是血淋淋的標本。

從2014年喊出這個戰略目標到現在，習近平的中國夢完成了幾分還不知道，但是他的「大撒幣」倒是製造了中國內部矛盾，擴大了貧富差距的剝奪感，埋下了動亂的火種，而不得不投下大量的經費去維穩，在龐大債務危機上火上加油。

知道玩不下去了，只好改弦更張，日前國務院宣布「粵港澳大灣區計畫」，聲稱要把港澳納入珠三角九個城市，整合成為一個5.6萬平方公里，人口6600萬的經濟區，2035年要超越紐約、東京、洛杉磯的規模云云。

中國經濟榮景，是靠大量印鈔炒房製造出來的假象，北、上、深、廣的房產市值，可以買下整個美國，貨幣發行174兆，是ＧＤＰ的兩倍多，樓市是ＧＤＰ的五倍，泡沫愈吹愈大，不可收拾。

經濟學常識，生產一塊錢商品，印了兩塊錢，必然引爆通膨，中共卻以強力管制扭曲經濟規律，把龐大的資金流導入房市當蓄水池，14億人當房奴，執政者則大收財政之利，人民購買力下降，只好乖乖當順民。

現在一帶一路行不通了，於是就把腦筋動到了香港頭上來，香港一旦被融入這個牢籠，不僅政治上的一國兩制壽終正寢，港人的資產也將被吸乾，更糟糕的是，香港也將失去百年金融自由港的地位，成為大國角力的陪葬牲祭。

中國的經濟量體是美國的63%，發行的貨幣卻是美元的兩倍，人民幣的真實價值是多少？這就是紅色資本想方設法大逃亡的秘密，現在還對人民幣存有幻想的台灣人（去年底人民幣存款約三千億，以人民幣計價的理財商品不詳），認真想一想，至於有龐大資金被綁在中國的台商，就請自求多福了！

（作者為業餘投資人，新北市民）

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