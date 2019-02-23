自由廣場》監察權的空洞虛幻

◎ 王伯仁

轟動一時的慶富獵雷艦弊案，損失金額多達一百多億元，監察院日前通過糾正國防部、金管會和漁業署，三機關許多環節都有明顯缺失。但令國人納悶的是，「糾正案」有什麼用？頂多報紙媒體登一登，面子不太好看，再來寫個報告，供存查了事，果如是，糾正案等於幫該等機關擦屁股，糾正後，天下太平，自此無風也無雨。

吾人了解監察院對機關的缺失，頂多只能「糾正」，而不能像針對個人「彈劾」，但監察法設計這個糾正制度，不痛不癢，各部會涉案其實都已達到「瀆職」地步，是集體性作弊甚至貪瀆，糾正案剛好是包裹式替弊案掩飾，大事化小，小事化無，果如是，監察院不但沒有發揮匡正官箴的效能，反而是開後門縱放奸邪的幫助犯。

監察制度自成一格，本來就是五權憲法的怪胎，監委說是古代柏台，現在淪為政治角力演員，監察院對慶富獵雷艦的糾正案，還比不上一個報紙的諤諤諍言，或政論節目的名嘴開罵，這種隔靴搔癢的糾正案，免了也罷。

監察權其實可大可小，端看有權者心態，如聞過則喜，整肅官箴，正當此時，若存心包庇飾過，糾正一百次也沒有效果，只是愈喪失人民信任感而已。

從監察院糾正慶富案，正好凸顯監察權的空洞虛幻，譬如雞肋，食之無味，棄之何妨。

（作者為資深新聞工作者）

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