自由廣場》依法納稅有何反感？

◎ 魏世昌

外傳國稅局將把夜市列查稅重點，引起攤商反彈。高雄市長韓國瑜說，「攤商、小老百姓做小生意，好不容易有了一點收入，國稅局馬上就祭出查稅大旗，有何意義？增加人民反感。」

問題是，即使軍人、國中小教師人員基於政治因素而長期免稅，自二○一二年開始，也加入報稅行列，以及受薪民眾的賦稅一毛錢也跑不掉，他們為什麼可以不納稅？因國民皆有納稅的義務，這不是明顯違反租稅的公平正義原則嗎？

此外，稅務主管機關也不是沒有考量民眾為維持生計而做點小生意，所以也提供簡易課稅規定，攤商只要每月銷售額未達八萬元，就不用繳營業稅，而每月銷售額達八萬元以上，雖要辦稅籍登記、繳納營業稅，但適用營業稅率只有一％；韓市長體恤百姓走進民心的同時，不是反而更應呼籲市民，租稅公平必須靠大家共同守護嗎？因為政府的收入來源就是稅收，所有的政府支出，包括社會福利與公務員薪資，甚至促進就業和提振觀光業拚經濟，都必須仰賴稅收。而人民要享受政府施政的利益，就要提供政府施政的財源，這就是：「取之於民，用之於民。」

外界有人拱韓國瑜選總統，我想現階段對他來說，最重要的還是先學習怎麼把市政做好。因為一旦地方首長，只顧討好市民，猛開支票，至於錢從哪裡來，一概不管，其最後的結果，就是財政赤字及借債連年，造成債留子孫！ （作者為工程師）

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