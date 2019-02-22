自由廣場》農地工廠 廢墟台灣

◎ 張國輝

農地違章工廠輔導大限明（一○九）年六月二日到期，行政院對佔地一萬三千公頃、六萬一千多家農地違章工廠，在中南部的立委關切下，態度傾向「就地輔導」。

就地輔導極易讓人產生就地合法的聯想，如果農地處處是工廠，從國土計畫、區域計畫到都市計畫將全部破功，這是行政院必須考慮的地方。

雖然「工廠管理輔導法」從民國九十年就立法了，如果這部法有效的話，也不至於農業區工廠會越來越多，輔導的期限一延再延，而在輔導期間核准立案的工廠則微乎其微，顯然工廠管理輔導法只是徒具形式而已。

一位從事手工具製造並外銷歐洲的友人告訴我，他曾參觀德國客戶的工廠，客戶的工廠就在農地上，但工廠的環保做得很好，根本沒有空污與水污的問題。他說，德國是環保先進的國家，不論工廠設立的區位在哪裡，都要經過嚴苛的環保規定。

其實產業密集的地方，最重要的是交通及事業廢棄物、廢水要有效處理，唯目前在農村，至今農民最痛恨的是四米不到的農路被貨櫃車蹂躪得千瘡百孔，而工廠旁的溪流，被廢水污染成黑龍江，魚蝦全消失在污水溝中，灌溉渠道常被偷排廢水，使得農田到處有難治的重金屬污染。由此觀之，有管制污染源的工業區尚且無法有效讓污水成為清水，一旦工廠就地合法，恐怕台灣將成為「廢墟台灣」。

有些農地工廠居某些產業鏈的一環，如果要將它斷水斷電，衝擊的是上中下游產業員工的生計、外銷訂單及政府的稅收，但政府又不能放任它在農業區中製造問題，如果它已形成產業鏈，可以將它規劃為產業園區，並以做好環保來要求這些產業，而為杜絕廠商的僥倖心理及土地炒作，在輔導立案後，宜採個案認定，如果將來轉手，必須重新申請並接受輔導，才能避免農地被工廠蠶食鯨吞。

（作者為社會工作者）

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