自由廣場》華航罷工 手段就是目的

◎ 陸非

華航機師罷工落幕了，三年內華航承受兩度罷工，都選在綠營執政期間，一次是選在小英總統出訪，一次是選在春節，這個「總統心中最軟的一塊」姿態並不軟，不但悍然拒絕傾聽民眾對預告性罷工的訴求，也堅持在民眾最需要疏運的時候，顯而易見的，他們並不在乎社會大多數聲音，他們在乎的就是罷工，一般來說罷工只是手段，但觀察後可以發現，手段就是目的，只有執政當局不懂，華航不斷無條件退讓的結果，就是應接不暇的各工會罷工與極可能發生的海陸空全國大罷工。

筆者仔細研究了機師工會訴求，發現從去年罷工投票雙方的二十一項核心議題，還有八月廿三日雙方讓罷工投票暫時落幕，共識就是飛安獎金，疲勞議題根本就不是工會主要訴求，直到今年工會見輿論質疑機師訴求正當性，才轉為訴求改革疲勞航班。

筆者以為，不管是機師或空服員，都避談自己的高薪與超長休假，將議題框限在每月為數不多的跨夜紅眼航班，但不管是空服員或機師，在航空管理實務上都有AOR作為依據，既然符合國內法規，工會為何要說自己可憐，被逼上梁山？基本上就是在塑造弱者形象，尋求各階層工會及社會聲援，但由於機師多金形象深植人心，這一點罷工者沒有討到便宜。

從機師罷工的議題來看，從廿一條到五條，差異極大，光第一次談判的共識，即八小時以上派遣三人及十二小時以上派遣四人，工會就翻盤變為七小時派三人，原本討論紅眼航班又變成「短飛時、長工時」航班，工會對於工時認定也搖擺不定，故意讓談判破局，以增加談判籌碼，甚至故意將談判時間訂在凌晨一點，吃定資方不敢在凌晨談判，沒想到華航總經理謝世謙一口答應，被資方反將一軍。

除了議題訴求上的搖擺，工會也採取選戰中的二元對立，除了拉攏同一企業的其他部門工會如空服員職業工會與修護工會，還有相同產業的不同工會，例如長榮工會，不斷抹黑資方，將司法打成顢頇唯利是圖，不顧員工健康的壞蛋，事實上航空公司的飛安直接影響顧客信心，航空公司怎會不重視，且工會從來不說明這些過勞航線大部分是貨機，與大多數乘客何干？工會卻裝傻。

另外，工會師法選戰奧步，操作假消息，第二次協商，交通部官員發現工會幹部談判到一半到樓下跟媒體放話，顛倒是非將開會進度停滯的責任推給資方，才改變態度接受直播，結果是直播打破了工會擅長操作假消息的策略，經過透明公開的轉播，大眾親眼看到工會幹部的驕傲與不當言行，與華航中階幹部的不卑不亢高下立判，直播堪稱是華航逆轉戰局的經典策略。

觀察上次政黨輪替後的航空業罷工，基本上已經由二○一六的空服員罷工中得到充分鼓舞與養分，再加上這次機師罷工，背後的工會勢必乘勝追擊鼓動一連串爭議行為，小英政府若怕得罪這群自稱是弱勢的高薪工人，對高薪工會一味退讓，失的恐怕是大部分民心。

（作者為航空業員工）

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