自由廣場》輔大，膝蓋呢？

◎ 賴彥丞

輔仁大學日前向校內教師廣發公文，要求在課堂上避談意識形態，竟是因為中國國台辦接獲中生不滿授課教師談政治，如此自我矮化令人咋舌。

這不禁令人想起兩年前許多大學為招攬中生爆出的「一中承諾書」風波：台灣校方得向中方承諾，課程內容不得涉及政治敏感活動，包含有關「一中一台」、「兩個中國」與「台灣獨立」等字眼。

實際上這些類似的「封口令」都已違反《憲法》第十一條保障的講學自由，這樣的緊箍咒，無疑是在製造教學現場的自我審查與白色恐怖。政治乃眾人之事，何以學術殿堂不可探討？那政治系、社會系是不是都該廢了？啟蒙時期法國哲人伏爾泰曾有名言：「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利。」公民社會本應讓各種多元論點相互交流，在開放的教學現場中更是如此，即使不認同對方意見也應尊重，這不正是民主的可貴價值嗎？可惜輔大為了中生帶來的利益，而把學術自由這樣最珍貴的價值給賣了！令人擔憂的是，如果校方連良知都能拿來賣，那麼還有什麼核心教育價值是不可拋售的？

「戒嚴時期校方的腰都沒這麼的彎。」輔大教授的痛批，無異是在警告：台灣面對的是一個比威權時期國民黨更恐怖的政權，面對壓迫如果把膝蓋給了對方，那恐怕之後是永遠站不起來了！

（作者為中興大學學代會學生議員）

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