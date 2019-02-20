自由廣場》禿頭 有人發光 有人兩光

◎ 陳安文

高雄市長韓國瑜週日深夜直播抱怨「前瞻計畫全要改寫」，質問行政院長蘇貞昌「什麼意思？」蘇回擊表示「半夜酒吧開直播，滿嘴胡說」，要求韓拿出公文證明，否則應該道歉。如能拿出其發出要求重寫前瞻建設的公文，就跟韓及高雄市民道歉，並意有所指「不要給禿子漏氣」。

蘇院長表示，賴清德任院長期間，為尊重市長換人，發文詢問行政院要補助高雄一百多億元岡山段捷運，新市長有沒有意見，高雄市府並已回覆願意繼續。韓國瑜被追問後則拐彎抹角表示，原本規劃去年十二月十二日要舉行審議委員會，卻在十二月七日九合一選後取消，顯然有意混淆行政院是否要求重寫前瞻計畫的爭議。

行政院尊重新上任市長，針對重大建設發文詢問有無意見、是否繼續補助，合情合理，也符合中央與地方間的職權倫理，絕對站得住腳。反觀韓市長，未搞清楚狀況，就大放厥詞，試圖製造行政院打壓的假象，顯然打錯算盤了。

事實愈說愈清，真理愈辯愈明，誠如蘇院長公開宣示，白紙黑字的公文書就是最好的證據，一大堆的空口白話，不如一紙公文。目前的禿子之戰，誰有理？答案已不言而喻。

（作者任職文教機構，新北市民）

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