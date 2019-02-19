自由廣場》政論「現值·期望值·增值」

◎ 劉國棟

春節過後，台灣幾家電視台的政論節目，名嘴們針對2020總統大選所論述的焦點，不離五個關鍵詞：「你儂我儂」、「兩岸一家親」、「九二共識」、「台獨」、「中華民國／台灣」。

過多關鍵詞的論述，不但會讓大家頭昏腦脹，而且，名嘴自身也會陷於窘境，為了維護自己的理念和立場，往往不惜扭曲一些客觀事實與認知，讓自己硬拗的醜態呈現在全國觀眾面前。

說穿了，上述五個關鍵詞可簡化成「現值」(Present Value)與「期望值」(Expected Value)這兩個。「現值」就是「中華民國／台灣」，其它的「你儂我儂」、「兩岸一家親」、「九二共識」、「台獨」等都是「期望值」罷了。

「中華民國／台灣」是個尚未被國際社會所承認，也還沒被聯合國接納的「準國家」(Quasi-State或 de facto State)，她具備了一個法理國家的所有要件。這個「現值」應是藍綠白都不否認的現狀，也就是2350萬台灣住民的共識。大家一直在共同等待的，乃是「期望值」將會是甚麼。

然而，「期望值」含有幾個不確定因素，不到最後的「變現」時刻，任誰也不可能預測「期望值」將會是甚麼。就像德國物理學家海森柏格(Werner Karl Heisenberg, 1901–76)所發表的「不確定原理」一樣，由於電子（台灣）具有「粒子與波」的雙重特性（獨立或統一），導致電子的位置與運動量無法同時精確地測定。「位置」（獨立）若確定，「運動量」的誤差就會加大（中國的反制）；反之，如果「運動量」確定（中國武力犯台），電子的「位置」（統一或獨立）就會模糊不清。這個「不確定原理」也是自1947年蔣介石接管台灣以來，無論是誰當政，都無法也不敢預測「期望值」的原因。七十一年來，台灣一直都守著「現值」不放，不斷地在觀測「時間」與「能量」之間如何互動，等待最終「變現」時刻的到來。

如今，剛上任的高雄市長說：蔡英文政府既不愛「中華民國」又不敢宣佈「台獨」，到底要帶領2350萬台灣住民往哪裡去？言下之意，似乎有逼迫現任總統表態下決策的味道。事實上，如果韓市長回首過去七十一年來台灣的困頓政治史，那麼，他應該就知道，國民黨長期當政時，不也一樣不敢確定台灣的「位置」嗎？現在民進黨當政，儘管國會佔多數，也仍然不願遽下決策。為的是「運動量」不可測的緣故。固守「現值」才是最穩定的上策。

相信很多人已經厭倦了政論節目中名嘴們針對「期望值」的爭論。因為，無論他們多麼雄辯，也不可能預測「變現」（塵埃落定）的結果。我倒建議，政論節目應改弦更張，讓名嘴們不再爭論「不確定」的台灣命運，轉而去向台灣的全體住民傳達「確定」的事情。甚麼是「確定」的事情呢？那就是在「現值」之下邁向「增值」之道。

台灣有三個面向可以努力「增值」：人民素質的提升；科技創新能力的增強；生活與工作環境的維護和改善。如果能朝向這三方面努力，台灣自然會受到國際社會的關愛。

因此，電視台應該開始物色與通告學有專精的人士，來政論節目發表這三方面的見解，讓台灣全體住民重新正視並尊敬「名嘴」的價值。

（作者任職電子產業32年，派駐美歐拓展業務逾10年）

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