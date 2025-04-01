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自由開講》毒蠍與青蛙的寓言：國民黨的本性難移

2025/04/01 11:30

◎ 台南市民

近期台灣政壇風波不斷，罷免案如火如荼，成為社會關注的焦點。在這樣的時局下，我們不禁聯想到那個經典的寓言故事——毒蠍與青蛙。這個故事蘊含著一個深刻的道理：本性難移。而這個道理，正是當下我們面對國民黨的最佳隱喻。

故事中，一隻毒蠍子請求青蛙背牠過河，發誓不會螫青蛙，因為那樣兩者都會溺死。青蛙猶豫了一下，終於被毒蠍的話說服，讓牠攀附在背上。可是，游到河中央時，毒蠍仍不由自主地螫了青蛙。在死亡的瞬間，青蛙疑惑地問：「為什麼要這樣做？這樣我們都會死啊！」毒蠍無奈地回答：「我也不知道，這是我的本性。」

國民黨不反共、不護台，並非因為沒有想清楚或策略錯誤，而是其核心價值和背骨本性使然。（資料照）國民黨不反共、不護台，並非因為沒有想清楚或策略錯誤，而是其核心價值和背骨本性使然。（資料照）

這個故事清楚地揭示了國民黨的政治本質。多年來，國民黨在兩岸關係上搖擺不定，常常在保台與親中之間的立場模糊不清，口說捍衛主權，實際行動卻充滿矛盾。但最為明顯的是，在眾多口號與政策中，唯一始終如一的，只有親近中國。即便在選舉操作與政策宣示上有所包裝，到了關鍵時刻，國民黨依舊難以擺脫那種親中的本能，如同那隻螫傷青蛙的毒蠍子，即便知道會帶來毀滅，仍難改本性。

面對這樣的政黨，我們台灣人民應該清楚認識到，國民黨不反共、不護台，並非因為沒有想清楚或策略錯誤，而是其核心價值和背骨本性使然。他們的本性如此，指望他們在關鍵時刻挺身保台，無異於讓毒蠍子再度爬上青蛙的背，重蹈覆轍。

因此，我們必須正視現實，不要再對國民黨抱有幻想。面對這場政治風暴，我們台灣人唯有團結一致，才能守護民主價值與國家安全。特別是在面對罷免案和選舉抉擇時，我們要擦亮眼睛，理性判斷，不要因一時的口號或承諾而迷失方向。台灣的未來，不該被那隻「毒蠍」左右，更不能讓自己的命運在河中央隨波逐流。

台灣人唯有團結一致，才能守護民主價值與國家安全。（資料照）台灣人唯有團結一致，才能守護民主價值與國家安全。（資料照）

台灣人，別再當那隻青蛙了！我們需要的是清醒與團結，拒絕妥協與背叛。讓我們攜手共進，迎向光明的未來，而不是任由那根深蒂固的毒蠍本性，將我們拖入萬劫不復的深淵。

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