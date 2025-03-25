自由開講》藍營「反惡罷」的說服力何在？

◎ 吳哲文

在經過罷免區域立委連署第1階段罷藍35：罷綠0、與因此提早浮現的黨主席改選之爭後，藍營朱主席終於像是回神般，將對目前方興未艾的罷藍二階連署，啟動所謂的「反惡罷」機制，也要派出地方宣講團，使各地民眾得以了解藍營過去1年1個多月立院作為的正當性，進而削弱罷藍的力道。

面對目前方興未艾的罷藍二階連署，國民黨主席朱立倫啟動「反惡罷」機制，將派出地方宣講團，希望能削弱罷藍的力道。（資料照）

筆者認為，先不論「中華民國在台灣」體制是否具備完足正當性，退一萬步講，選舉與罷免同受當前中華民國憲法與其增修條文為首的法制體系保障，既然民選公職民代的權力，是來自於民眾選票的付託，當這些民選公職民代，上任後的各種作為，都與付託相悖的時候，民眾也能夠透過行使罷免權來收回付託、重新授予給適任的人；而被罷免的一方，在法所未禁止的範圍內，也可以就「為什麼應該反對罷免」的理由進行宣傳，不過無論是罷免或反罷免，終究還是必須拿出相當理由、透過說理的方式，讓民眾判斷各自的正當性。

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恕筆者直言，藍營的反罷免，其正當性很有商榷的餘地。一方面，自從去年藍白控制立院過半席次以來，不是透過法律試圖自我擴權，到嚴重影響分權制衡的地步，就是限縮民眾權益的保障（如憲訴法之提高判決成立門檻），或在沒有連帶調整地制法等相關法制的情況下，在財劃法中做出極度有利偏斜於藍營執政地方縣市的調整，使地方政府錢多到能砸錢綁樁、不用負起新的責任，中央政府有責卻阮囊羞澀；更別提藍營為核電延役，在總預算中刪除經濟部撥補給台電的1千億元，對台電的財務狀況與民生物價將帶來的衝擊，以及在沒有緩衝的情況下對多項補助開刀，對民眾日常生活的影響了。

藍白兩黨聯手否決行政院的總預算覆議案，自我放棄「透過重新審議總預算，治癒其程序與實體的雙重正當性缺陷」的最後機會。（資料照）

說到底，從藍白兩黨聯手否決行政院的總預算覆議案，自我放棄「透過重新審議總預算，治癒其程序與實體的雙重正當性缺陷」的最後機會，可以看出藍營至今為止，對於自己做錯了什麼，沒有足夠的「錯識感」，也沒有對他們所引發的滔天民怨有充分的覺察，甚至認為自己是對的，既然如此，那藍營大可繼續過去1年1個多月的步調，讓民意來做新的裁判。

（作者為服務業、兼業作家）

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