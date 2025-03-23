晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》亂開「武統」玩笑 翁曉玲不適格立委

2025/03/23 11:30

◎ 張天泰

國民黨立委翁曉玲在3月15日發文提到，以後在台灣打麻將時不能說「五筒」，因為諧音「武統」，大開戰爭殺人玩笑。「歸剛欸」為台語，用以斥責那些沒事做、只會亂搞、找麻煩的，歸剛欸是台語中的「整天、成天」，意指一個人整天都在做某件事情，用以斥責那些沒事做、只會亂搞、找麻煩的。

國民黨立委翁曉玲。（資料照）國民黨立委翁曉玲。（資料照）

「歸剛欸，真的是歸剛欸」（台語），藍營不分區立委翁曉玲，自從上任後，整天在重複過時觀點、幻想疆域、嗆聲比大小，整天在搞絕對二元對立政治意識形態，卻不做實事，上述行為已證明翁為不適格立委

台灣這個國家需要對政策議題做實事立委，我記得邱顯智和王婉諭做不分區立委，也每天早出晚歸在拚「做實事立委」，後來得到相關評鑑肯定。台灣這個國家還有很多人才適合擔任不分區立委，台灣現在需要「做實事立委」，前陣子全台灣人民擔心的「急診室壅塞問題」，解法之一在做好台灣護理人力政策，在台灣護理政策議題，我認為劉影梅博士資歷完整、相關專業經驗豐富、體力足夠，適合擔任不分區立委監督台灣護理政策議題。

此次翁還狀況外大開戰爭殺人玩笑，一個問題，翁當不分區政績到底做了什麼？對此現象，民進黨立委林俊憲也一針見血批評，所謂武統是解放軍要血洗台灣，留島不留人，是解放軍要來殺台灣人，翁曉玲的言論絕對會讓更多人站出來罷免國民黨立委

（作者為政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書