自由開講》亂開「武統」玩笑 翁曉玲不適格立委

◎ 張天泰

國民黨立委翁曉玲在3月15日發文提到，以後在台灣打麻將時不能說「五筒」，因為諧音「武統」，大開戰爭殺人玩笑。「歸剛欸」為台語，用以斥責那些沒事做、只會亂搞、找麻煩的，歸剛欸是台語中的「整天、成天」，意指一個人整天都在做某件事情，用以斥責那些沒事做、只會亂搞、找麻煩的。

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

「歸剛欸，真的是歸剛欸」（台語），藍營不分區立委翁曉玲，自從上任後，整天在重複過時觀點、幻想疆域、嗆聲比大小，整天在搞絕對二元對立政治意識形態，卻不做實事，上述行為已證明翁為不適格立委。

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台灣這個國家需要對政策議題做實事立委，我記得邱顯智和王婉諭做不分區立委，也每天早出晚歸在拚「做實事立委」，後來得到相關評鑑肯定。台灣這個國家還有很多人才適合擔任不分區立委，台灣現在需要「做實事立委」，前陣子全台灣人民擔心的「急診室壅塞問題」，解法之一在做好台灣護理人力政策，在台灣護理政策議題，我認為劉影梅博士資歷完整、相關專業經驗豐富、體力足夠，適合擔任不分區立委監督台灣護理政策議題。

此次翁還狀況外大開戰爭殺人玩笑，一個問題，翁當不分區政績到底做了什麼？對此現象，民進黨立委林俊憲也一針見血批評，所謂武統是解放軍要血洗台灣，留島不留人，是解放軍要來殺台灣人，翁曉玲的言論絕對會讓更多人站出來罷免國民黨立委。

（作者為政治工作者、教育博士）

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