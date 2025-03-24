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賴中強 公民力量》如果罷免不成功 藍白這些法案會再來！

如果罷免不成功，不僅是年改倒退攄（tò-thè-lu），從五月青鳥以來，經民連長期關注的各項民主倒退與亂台法案，藍白黨人都非常可能在罷免風頭過後，捲土重來。
賴中強

賴中強

2025/03/24 19:00

◎ 賴中強

大罷免的風頭上，最近藍白立委暫時收斂過去的囂張作風。

大罷免熱度，最近藍白立委收斂一點，但這僅是一時避風頭 。（資料照）大罷免熱度，最近藍白立委收斂一點，但這僅是一時避風頭 。（資料照）

但這不等於永久如此。

就以中國國民黨人所推動，要讓年金改革前功盡棄、惡化國家財政、加重青年人與工作世代負擔的「公務人員退休資遣撫卹法修正」為例。媒體報導：傅崐萁在花蓮鐵路退休人員協會會員大會表示「會在適當時機通過此案」，並與反年改大將李來希私下溝通，承諾「一定會還給大家一個『公道』」

大罷免如果不成功，傅崐萁集團將捲土重來。（資料照）大罷免如果不成功，傅崐萁集團將捲土重來。（資料照）

這就是傅崐萁集團的本質。

如果罷免不成功，不僅是年改倒退攄（tò-thè-lu），從五月青鳥以來，經民連長期關注的各項民主倒退與亂台法案，藍白黨人都非常可能在罷免風頭過後，捲土重來。

罷免，慧成宮。

罷免，一定要成功。

瓦解傅崐萁亂台集團，不可以讓亂台法案捲土重來。

這些法案包括：

●國會濫權法案捲土重來
1.刑法增訂藐視國會罪
2.立法院職權行使法修正
進度：憲法法庭宣告部分條文違憲無效，翁曉玲：「那我們就再修法」

●位處地震斷層帶的老舊核三廠破格延役
3. 核子反應器設施管制法第六條修正
4. 核子反應器設施延役條例
進度：委員會審查中

大罷免如果不成功，藍白將修法位處地震斷層帶的老舊核三廠破格延役。（資料照）大罷免如果不成功，藍白將修法位處地震斷層帶的老舊核三廠破格延役。（資料照）

●提高罷免投票過案門檻（當選票數＋1）剝奪人民罷免權
5. 公職人員選舉罷免法第七十五條及第九十條修正
進度：委員會審查完畢

●違法中天重新上架，新聞台萬年執政
6. 衛星廣播電視法
進度：委員會審查中

●NCC委員由國會自己提名、自己同意
7.通傳會組織法
進度：曾提案，可捲土重來

●救國取回不當黨產
8.政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正
進度：委員會審查中

●花蓮大撒幣、生態大破壞、國庫大掏空
9.花東快速公路建設特別條例草案
10.環島高速鐵路建設特別條例草案
11.國道六號東延花蓮建設特別條例草案
進度：委員會審查完畢

●禁限制水域去主權化，離島水域協商排除 5-3 民主防衛條款
12. 兩岸人民關係條例第29條修正
進度：委員會審查中

●縮短中配取得身份年限為四年
13. 兩岸人民關係條例第17條修正
進度：委員會審查中

●剝奪總統國家安全大政方針決策權，讓馬文君染指國安事務
14.國家安全戰略法草案
進度：委員會審查中

國民黨立委馬文君。（資料照）國民黨立委馬文君。（資料照）

●建設金馬澎為中國「一國兩制」實驗區
16.離島建設條例
進度：委員會審查中

●有錢老人免繳健保費
18.老人福利法修正
進度：逕付二讀

大罷免如果不成功，有錢老人免繳健保費。（資料照）大罷免如果不成功，有錢老人免繳健保費。（資料照）

●加重年輕人負擔，退休警察年金所得替代率提高至八成
19. 警察人員人事條例第三十五條修正
進度：院會三讀後，提出復議，復議待決。

●世代剝削，公務員年改倒退攄（tò-thè-lu）
20. 公務人員退休資遣撫卹法修正
進度：委員會審查中

●取消中國繼承人繼承台灣財產上限
21. 兩岸人民關係條例第67條
進度：委員會審查中

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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