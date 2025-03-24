自由開講》自己選的自己罷

◎ 涂醒哲

最近全面罷免國民黨區域立委如火如荼的展開，我們都很振奮，因為台灣的民主已經從選舉走到罷免，台灣國民的民主素養更進一步提升。我也在日前發表〈罷免比選舉更重要〉的文章，來鼓舞罷免活動。

不少綠營的朋友都很興奮，因為綠營要罷免藍營，出一口藍白立委在立法院胡做非為的鳥氣。也有政論節目名嘴把罷免稱為藍綠對決，認為這是綠營的反撲。其實這一些看法喊爽有餘，但未能抓到罷免的真意。

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罷免藍委活動正如火如荼展開，台灣的民主已從選舉走到罷免，國民的民主素養更進一步提升。（資料照）

「罷免」是「選舉」的反義詞，有選舉才會有罷免。選舉就是選出你認為理想的人來替你服務及發言，罷免就是認為你選出來的人不夠理想、背離原來的承諾、或只顧自己及黨派的利益，因此你只好使用罷免的手段把他拉下來。因此，罷免就是提早收回委託，罷免就是承認自己選錯人，罷免就是給代議士警告，罷免就是減少傷害。

因此罷免就是應該由原來投票給某位立委的人來提出，才能展現選民對自己之前錯誤選擇的負責任態度。國民黨提出「你罷我也罷」，是一種仇恨動員，是不了解民主的真諦，當然失敗。因為民進黨立委表現稱職，選民想不出為什麼要罷免他／她的理由，難怪綠營被罷免的第一階段連署掛蛋。

國民黨立委傅崐萁。（資料照）

國民黨以為區域立委被罷免是因為他對選民不夠照顧，故急著到處跑去巴結選民。其實這次的罷免國民黨區域立委之所以風起雲湧，並不是因為該立委做人不過親切，而是因為整個國民黨被傅崐萁綁架，而傅崐萁被中共習近平綁架。加上中共又增加對台灣的文攻武嚇，不斷派出軍機軍艦侵入台海領域，造成國人對中華人民共和國的同仇敵慨。

因此，全國各地推出的罷免文宣不外乎「我們納稅不是用來養共匪」、「罷免○○○就是罷免傅崐萁、罷免傅崐萁就是罷免習近平」。也因此這次的全面罷免國民黨立法委員的活動應該定位成「藍綠聯手霸紅」的民主救國運動。

這次全面罷免藍委活動應該定位成「藍綠聯手霸紅」的民主救國運動。（資料照）

綠營走出來了，深藍陣營也走出來了。深藍支持者當年的確投票給國民黨立法委員，但他們看到這些立委就任後並沒有要保護台灣，反而是聽中共的命令，要來癱瘓台灣。他們看到這些國民黨立委，不但沒有執行蔣經國所說的「不接觸、不談判、不妥協」，反而去跪求中共，聽中共的指示來害台灣。深藍的選民感覺到他們被背叛了。要知道雖然深藍選民不喜歡民進黨，但他們更痛恨共產黨。

既然自己選錯了，當然要自己負責，自己選的自己罷吧！

（作者曾任嘉義市長、立法委員、國策顧問）

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