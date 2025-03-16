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自由開講》罷免比選舉更重要！

2025/03/16 10:30

◎ 涂醒哲

台灣的民主來之不易，從過去的威權統治到今天，我們經歷了許多風風雨雨，有淚有血，終於走到不成熟的民主選舉。

選舉讓我們可以選出總統、立委、縣市長、議員，然而，真正決定民主成熟度的，不是選舉，而是罷免。

選舉讓我們可以選出總統、立委、縣市長、議員，然而，真正決定民主成熟度的，是罷免。（資料照）選舉讓我們可以選出總統、立委、縣市長、議員，然而，真正決定民主成熟度的，是罷免。（資料照）

選舉是選人，但罷免才是監督，才是真正落實「人民作主」的關鍵。罷免比選舉還要重要，它代表的不只是選擇，而是負責。

選舉的時候，候選人滿口承諾，選上之後卻可能變了樣，有些人甚至完全背離選民的期待。這時候，罷免就是人民手上唯一的武器。如果我們只在選舉時熱情參與，卻對罷免冷漠，那等於是給政治人物一張空白支票，讓他們為所欲為四年，這樣稱得上是真正的人民作主嗎？

以韓國瑜的罷免案為例，他當選高雄市長後還沒有履行對高雄的承諾，就急著去選總統，因此民眾行使罷免權，最終成功罷免。這是一個很重要的里程碑，證明台灣人民開始認真對待罷免，而不只是每四年投一次票就算了。

高雄市長罷免案高票過關，群眾歡欣鼓舞。（資料照）高雄市長罷免案高票過關，群眾歡欣鼓舞。（資料照）

很多人會說：「我們既然選錯了，那就等下次選舉再換掉不就好了？」這種心態是懶惰的，也是不負責任的！如果選出的政治人物沒有好好做事，不是等四年再換，而是要馬上讓他下台。民主不是選完就沒事，而是要時時監督，這才是進步、成熟的公民社會。

現在當民眾意識到罷免的重要性，開始發起對某些立委的罷免，有些政黨卻想辦法限縮罷免權，試圖讓立委「穩穩坐滿四年」。這種行為就是剝奪人民的權利，害怕人民對不適任的立委做出懲罰。

在許多民主國家，罷免是一個很自然的機制，人民覺得代議士不適任，就可以隨時發動。在台灣，罷免門檻長期過高，導致許多爭議政治人物即便民意不支持，卻還是能安穩坐在位置上，這是不合理的，而現在國民黨試圖對頭家的罷免權設下重重門檻也更顯荒謬。

罷免不該被視為「極端手段」，而是日常政治的一部分，讓政治人物知道，他們的權力是人民給的，人民隨時可以收回，而不是選上了就高枕無憂。台灣的民主發展至今，已經走過了選舉這一步，如今我們應該更進一步，讓罷免成為民主機制的常態。

我們要讓罷免變成一種負責任的行為，一種成熟民主的象徵。（資料照）我們要讓罷免變成一種負責任的行為，一種成熟民主的象徵。（資料照）

過去我們只重視選舉，而忽略了罷免，如今，是時候改變這個觀念了。

台灣因此不能再讓不適任的政治人物繼續占著位置，讓政黨利益凌駕於民意之上。我們要讓罷免變成一種負責任的行為，一種成熟民主的象徵。唯有如此，台灣的民主才能真正進步，才能真正讓人民當家作主。

（作者為曾任嘉義市長、立法委員、國策顧問）

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