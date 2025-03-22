自由開講》守護台灣民主 罷免極權專制思想政客

◎ 張崇廉

利用去拜訪客戶的前置時間，到北市228公園走了一下，看見228紀念碑周圍擺滿了鮮花，用以紀念這個當年因極權政府在台灣歷史上造成的傷痕。

歷史，不能忘，且要以史為鑑，不能再重蹈覆轍，台灣的民主能有今天的成果，我們應對民主前輩致敬，且每個世代都應該以守護民主為職志。

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每個世代都應該守護台灣民主，罷免掉仍具極權專制思想的政客，讓「極權專制」成為歷史。（資料照）

當現在的在野國民黨、民眾黨以台灣的民主機制正在毁憲亂政時，也正是我們這世代義無反顧要站出來守護民主的時候了；從青鳥行動到現在的大罷免，可謂由星火到燎原；但，國民黨、民眾黨兩黨始終不明白為什麼他們的行為會激起許多無政黨背景、且已經超越藍綠的公民出來發動連署？為什麼在罷免的因素中會有「反共」？為什麼國民黨、民眾黨發動的反罷免連署不成功？為什麼砍了國防預算後，即使派代表去美國溝通，美國不僅不相信且軍委會議員出來批評「玩危險遊戲」？

國民黨、民眾黨兩黨離民意太遠且始終無法以史為鑑，無法明白「民主」的真諦主要在於民意，因此，他們把和他們意見不同的人以二分法全部打成「綠營側翼」；他們對連署的人「查水表」、查個人資料並公佈、為難商家，試圖製造「寒蟬效應」，不斷為罷免行動添柴火，這不正是白色恐怖時期極權政府的作法嗎？國民黨把這手段用在出生於民主世代、且「白色恐怖」只是一個歷史名詞的年輕一代，令人覺得，即使台灣經過了幾十年的民主政治，國民黨，還是那個極權的國民黨；但國民黨，卻又不是國民黨，因為他們不僅已經背離了總裁、經國先生的反共理念，更甚者和中共沆瀣一氣。

我們期待經由這次大罷免所展現的「公民運動」使政治人物深刻明白凡事仍應以人民、而非政黨為依歸，罷免掉仍具極權專制思想的政客，讓「極權專制」就是個歷史，而不是仍繞在我們、甚至後世子孫的幽靈。

（作者為海軍退役少校）

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