自由開講》籲建立國人海外旅遊突發疾病的諮詢系統

◎ 周志道



藝人大S在日本旅遊途中罹患流感不幸往生的消息傳來，不少國人震撼悲傷，不禁讓人想起一代歌姬鄧麗君也發生過類似的遺憾，只不過當年是資訊缺乏、通訊不易的年代，而現在則是網路發達知識爆炸的世界，加上台灣有世界級的先進全民健保醫療資源，仍無法避免類似的憾事，實在使人不勝唏噓。

藝人大S赴日旅遊因得流感併發肺炎猝逝，享年48歲。（資料照）

國內目前對國人在海外旅遊期間突發疾病除了有健保醫療費補助或是私人保險理賠外，在實質的醫療諮詢上幾乎闕如，即使是如大S的知名藝人，也無法難逃此一劫，更何況是一般老百姓，雖然除極少數富豪出國有隨身醫護陪伴，一般人國外旅遊在外對於突發的健康事件是相當無助，即使是外交部門能提供即時幫助也非常有限。

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國人在海外旅遊期間突發疾病，多仰賴私人保險理賠。示意圖。（資料照）

國內目前對於國人在海外旅遊期間突發疾病，除了有健保醫療費補助或是私人保險理賠外，在實質的醫療諮詢上幾乎闕如，即使是如大S的知名人士，依舊無法逃過此劫，更何況是一般民眾。雖然極少數富豪出國有隨身醫護陪伴，一般人於國外旅遊，對於突發的健康事件通常相當無助，即使在有外交部門設處，能夠即時提供適當的幫助也非常有限。

建議由民間專業醫師發起海外旅遊健康諮詢，提供國人遇到突發健康問題的專業諮詢。情境照。（圖取自freepik）

個人認為，藉這次的不幸，是不是能夠一起思考：由民間相關專業醫師發起建立國人海外旅遊的健康諮詢機制，提供國人在海外旅遊期間免費的醫療的專業諮詢，使國人在海外旅遊時遇到突發健康問題，可經由個人健保資料庫了解病人狀況進行簡單即時醫療諮詢，或遇到國人需要在國外當地就醫時，可以透過即時通訊軟體，協助國人與國外的醫護人員做溝通並給予意見。

個人生涯中，有過三次在旅遊期間，周遭突發健康相關問題曾提供協助處理的經驗，一次是在花東旅遊的巴士上，司機突然意識不清趴臥在方向盤上，我隨即對病人做了簡單理學檢查，判斷疑似急性中風，因此將病人採側臥姿勢維持呼吸道順暢，等待救護車送往醫院進一步處理；另一次是在高鐵上，同車乘客突然暈眩全身無力，評估可能是身體疲累脫水或血糖過低，請乘客喝了些水後，乘客在抵下個停靠站前陪伴照顧；最近一次，則是在飛機上，同機小孩暈眩肚子痛，空姐前來詢問是否可以給予小朋友塗抹綠油精以減緩症狀，我告知應該沒有問題，但是如果有症狀加劇的情況務必再通知我，去親自訪視這個小朋友。這些例子只是在強調第一時間專業處置的重要，可以對患者情況採取最有效率的判別。



個人從事醫療工作30多年，其中10多年是專任麻醉醫師，後轉任為專任的重症科加護病房醫師至今，藉此機會拋磚引玉，希望國人在出國旅遊時都能平平安安出國，健健康康回家

（作者為醫師）

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