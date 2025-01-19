自由開講》教室為何不裝監視器？

◎ 盛貳載

拜讀林政武老師的〈教室可以裝設監視器嗎？〉一文，筆者有不同的看法。

首先，近幾年全台有數間幼兒園曾發生虐童案，包括前幾日在台南爆發的教保員利用幼兒午休就寢時的虐童事件，這些虐童案之所以能夠順利偵破找出真相，依靠的就是安裝在教室裡的監視器所拍到的畫面。幼兒的表達能力尚且不夠完備，若沒有這些監視器的協助，不知道還會有多少幼兒必須承受這些凌虐。因此在教室裡頭裝監視器，並不是要拍攝個人隱私，而是要保護在教室裡師生雙方的權益。

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近期許多虐童案之所以能夠順利偵破找出真相，依靠的就是安裝在教室裡的監視器所拍到的畫面。圖為台南多名家長由議員陪同召開記者會，控訴歸仁某私立幼兒園虐童，家長表示從監視錄影帶中看到教保員好像格鬥選手，巴頭、搥打還踹人，小朋友已被打趴痛苦倒地，教保員還繼續打。（記者蔡文居攝）

當教室裡裝了監視器之後，師生雙方都知道有鏡頭在拍攝，對於自己的言行也會比較有所節制，如此一來也能有效降低師生之間的衝突事件。而且現在學生在書包裡放置錄音筆或透過智慧型手表偷偷錄音的狀況也十分常見，這些偷錄的音檔回家後經過剪輯，只留取對教師不利的片段，就要提告指責教師不適任，讓教師背負莫須有的罪名，還不如大大方方的裝部監視器，真的發生師生糾紛必須得對簿公堂時，誰也賴不掉，不是比較公平嗎？

至於林政武老師擔心的侵犯隱私問題，現在很多私立幼兒園都有裝監視器，甚至家長只要連線上網，教室裡的上課狀況都能立刻呈現在眼前，也未聽聞此舉有發生任何侵犯隱私的糾紛；況且若裝了監視器之後，畫面是拍攝整間教室，並不是只有對著某個特定的人員，對於隱私的侵犯極低，更不會對摳腳趾、挖鼻孔的畫面予以特寫，所以這部分的擔憂明顯是多餘的。

在這個親師生信任關係明顯低下的時代，筆者贊成教室裝監視器，來保障親師生三方的權益。



（作者為教育工作者）

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