自由開講》慎防「龐式騙局」升級為「虛擬貨幣」詐騙

◎ 邱世長

在台灣，詐騙不算是「新聞」，只是詐騙者與被詐騙者，不斷在換人。

即使警方捉到車手，但詐騙「主謀」與詐騙機房多半在國外，捉到「車手」的成效不大，無法從源頭打擊，警方也無可奈何。

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國外盛行的「虛擬貨幣」詐騙已傳入台灣，不少投資人上當受騙，國人不可不防！示意圖。（路透檔案照）

民眾自己也該反省，「假投資」變成「真詐騙」，屢見不鮮，自己該更謹慎辨別「假訊息」。更何況，詐騙方式千奇百怪，詐騙技術也不斷更新。

一旦警方推出「新的防詐方式」ABC，詐騙集團也可以根據警方防詐手冊的漏洞，不斷推陳出新，推出「新的詐騙技術」，這令警方是無語問蒼天，國人更是防不勝防。

舉例來說，二十年前，筆者的小孩在年幼時，就曾接到電話，轉頭告知我「爸爸：有你的電話，對方說~我被綁架了！他要求贖金！」

小孩一臉疑惑，自己不是在家中嗎？哪有被綁架？這令筆者啼笑皆非，詐騙者也立刻掛掉電話。

近日，筆者也收到許多「高獲利投資，絕無風險」的電話，令筆者欲哭無淚。筆者不願意與詐騙者做無聊的口角之爭，只好告訴詐騙集團：我~目前很窮，沒錢投資！對方對於窮人沒興趣，通常會立刻掛掉電話。

近日，許多民眾則是接到「假檢察官」的電話，說他涉入詐騙案，要提出現金保管，還用近日很夯的「偵查不公開」術語，來騙取民眾的信任，輕易就詐財成功。

回顧過去，「台灣」所稱的「老鼠會」曾經橫行詐財，造成許多家庭妻離子散，就是殷鑑。

這些「老鼠會」，是1919年時美國的「龐式騙局」的更新版，都是「不可能永續經營」，只是騙後面進來者的金錢，給前面被騙進來者，假裝是獲利，塑造出「高獲利投資」的假象。藉此，騙取更多人投入，然後「人去樓空」，只留下困惑與憤怒的投資者，欲哭無淚。

台灣過去的詐騙是「老鼠會」，許多老人有切身之痛；近年則是「假的檢察官」的「真詐財」術，叫你先提一筆錢出來，許多國人已經有親身經驗。

《別信任何人：虛擬貨幣懸案》敘述眾人的「虛擬貨幣」瞬間蒸發，投資客血本無歸欲哭無淚的故事。（圖取自Netflix官網）

台灣下一波盛行的詐騙可能是「虛擬貨幣」詐騙術。

台灣的詐騙集團很聰明，詐騙技術不斷進化，國外目前盛行的「虛擬貨幣」詐騙術，很快就會引進台灣，不可不防！

Netflix近日有一部影片《別信任何人：虛擬貨幣懸案》，敘述眾人的「虛擬貨幣」瞬間蒸發，是騙局一場，投資客欲哭無淚的故事，建議大家謹慎，以防被詐騙。

（作者為教育工作者）

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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