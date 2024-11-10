自由開講》 提防「一個中國」明與暗的統戰 麻痺台灣意識

◎ 朱孟庠

中國時報斗大的刊頭報載上海東亞研究所副所長包承科「兩岸同屬一個中國不可模糊」一文，批判賴總統就任後「互不隸屬」的「兩國論」之主權立場是挑釁，中國時報等親中媒體一向是明著說的統戰；但日前分化台灣的演唱會，一曲〈我是中國人〉，則是暗渡陳倉的統戰，而劉德華的魅力和影響力可能超越中國時報，藉著表演的文化統戰，表面柔性實則更具穿透力。

劉德華在台灣唱〈我是中國人〉：「讓世界知道我們都是中國人」，歌詞最後就是包裝統戰演出之精髓。（資料照）

連表演都搞統戰 認知作戰的經典案例

劉德華在台灣唱〈我是中國人〉：一樣的血，一樣的種，未來還有夢，我們一起開拓，手牽著手不分你我，昂首向前走，「讓世界知道我們都是中國人」，歌詞最後就是包裝統戰演出之精髓，此因足以麻醉和麻痺台灣意識。

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演唱會舞台背景滿是中國符碼，龍、簡體字，濃濃中國味，這不是精心設計？華仔有那麼多歌可以唱，為什麼每一場都要唱這首〈我是中國人〉，藍媒因此藉機攻擊綠營，連文化表演都要政治化；事實政治化的是你劉德華，連表演都要搞統戰。這邊賺台幣，回去還可以向中共邀功，小粉紅一片欣喜，中媒連篇內、外宣傳，台灣卻被悄悄分化而相互攻擊。綠營政治人物，若不提、不批判是失責，是放任；若提醒了則惹怒中間選民及廣大華粉，藍、紅樂不可支，這就是統戰陰謀。

溫水煮青蛙式統戰 易鬆懈心防降低敵我意識

面對中國時時刻刻的文攻武嚇、網路攻擊、認知作戰挑唆分化，台灣人在文化上就是要徹底脫離中國，建構台灣主體意識。至今台灣的國族認同還是脆弱、模糊的，一般民眾生活用語都將中國稱為「大陸」，主體意識其實不足，若溫水煮青蛙式的統戰，很容易鬆懈心防，降低敵、我意識。

今天國台辦最希望看到的是〈我是中國人〉一曲在台灣開始擴散，從華粉、華太太們開始，到其家人們，最後在台灣的年輕人中廣泛傳唱起來，成為「認知作戰的經典案例」，台灣人於是傻呼呼地，不知不覺地被分化，跟著劉天王變成中國人。

已故諾貝爾和平獎得主劉曉波曾表示，「香港一百年殖民地變成今天這樣，中國那麼大，當然需要三百年殖民地，才會變成今天香港這樣，三百年夠不夠，我還懷疑。」寧可讓列強殖民，也不想當中國人。（路透）

華仔尊重台灣嗎？烏克蘭如果請俄羅斯巨星來唱：我們都是俄羅斯人，全世界怎麼看？劉德華的歌台灣人愛，但他若不懂得尊重臺灣，也不值得台灣人喜愛。且他在「反送中」沒有立場，沒有守護民主的精神。

劉德華是香港人，那麼劉德華可曾知道：一九八八年十一月已故諾貝爾和平獎得主劉曉波路過香港接受《解放月報》專訪，記者問「那什麼條件下，中國才有可能實現一個真正的歷史變革呢？」劉答：「三百年殖民地。香港一百年殖民地變成今天這樣，中國那麼大，當然需要三百年殖民地，才會變成今天香港這樣，三百年夠不夠，我還懷疑。 」劉曉波寧可讓列強殖民，也不想當「中國人」，而百年殖打造的民主香港，中共一夕而毀，目前是中國影協副主席的劉德華，也可以想想劉曉波，不做中國人的骨氣。

強化主體意識 拒絕中國人認同的文化統戰

對抗中國的侵略，唯有強化主體意識，新時代的台灣公民，絕不做專制中國的賤民。不只劉曉波，中國知識菁英魯迅一九一八年就以《狂人日記》，批判中國歷史，頁頁書寫著「仁義道德」，實際字裏行間都是「吃人」二字。新台灣人就是要遠離「吃人」的中國文化這醬缸，劉德華的影響力，甚且超越中國時報，若要在台灣唱 「讓世界知道我們都是中國人」，這就是統戰，台灣人應清楚有尊嚴的表達「不歡迎」。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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